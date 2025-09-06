快訊

柯文哲交保翻身？命理師曝「仍有危機」一句話點破2028總統大位真相

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨前主席柯文哲（左）與現任黨主席的黃國昌（右）。圖／聯合報系資料照片
前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案件遭羈押一年，台北地方法院於昨(5日)裁定他可改以7000萬元交保。不過，柯文哲尚未做出決定，透過律師團表示「需要再深思」，預計將於下周一(8日)與律師會面後，再決定是否辦理交保。命理師李靜唯也提醒柯文哲在2028年底前要注意自身健康及纏訟不斷的是非，並且斷言他「沒有總統格局」。

根據「TVBS」報導，李靜唯指出，從命盤來看，柯文哲自2025年9月4日起將進入水星流年，結束過去一年半的土星流年。她表示，土星代表業力與果報，柯文哲從熱門總統人選到身陷囹圄，是人生中極為艱難的一課；但9月4日後，迎來宿命點，水星流年的到來，可能象徵命運開始出現轉機。

李靜唯補充，雖然水星流年可能帶來新的契機，但由於水星逆行，柯文哲在人際互動和溝通表達方面仍會面臨挑戰，這也解釋了他過去與不少人產生衝突的原因。她根據吠陀占星推估，這段命運的變化將持續至2027年8月左右，柯文哲在獄中不會遇到重大危險，但需留意在2028年前健康與官司上的困擾。

李靜唯認為，近期的大罷免失利對柯而言是一次重大轉捩點。她指出，9月8日的月食雖可能造成財務上的壓力，但同時也可能帶來破壞後重生的機會。她觀察到，柯文哲命盤中代表人氣與感情的第五宮目前正值天王星逆行，象徵他被羈押期間，民眾黨內部與小草們壓抑的情緒將可能出現爆發。不過，她也直言，柯文哲最終「確實沒有總統格局」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

柯文哲

