中元普度準備1供品代表「無心留你」 民俗專家：千萬別祈求心願
農曆七月民間相傳許多禁忌，多數人都會遵守。而今年的中元普度明天將登場，不少民眾準備豐盛食物祭拜好兄弟，民俗專家廖大乙表示，農曆七月好兄弟放暑假，中元普度背後意義是無主孤魂從陰間來到陽間，世人準備豐盛食物施捨、布施給它們，拿香祭拜時，不用說自己的名字、住址，也不要祈求「好兄弟」達成你的心願，千萬不要向它們祈求，只要說請享用即可，就是希望過路孤魂野鬼享用後盡速離開，廖大乙表示普度供桌要以見天為主，不可在家裡陽台，因它們不是認識的人，請神容易送神難的概念，不要為自己找麻煩。
而祭拜好兄弟的供品選擇，廖大乙說，「芭樂與番茄不可上供桌，它的種子下肚消化後會再生長，代表不潔淨」。另外廖大乙提到，普度好兄弟還可準備一碗空心菜湯，不加任何油、鹽及調味，意義代表為好兄弟無心留你，與你半身不熟、不認識，我是布施於你而已，另外可以準備豆腐，因為好兄弟用手拿取時還會留下一些，讓後面的好兄弟也可以分享。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
