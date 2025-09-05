下周星座運勢／太陽水星處女合相！天秤需要休息、牡羊「魔鬼藏在細節裡」
下周(9/7～9/13)迎來雙魚座滿月月蝕，情感與潛意識議題被放大，許多人會有結束與新開始的感受。本周同時太陽與水星在處女座合相，提醒我們理性與細節的重要，面對人際與工作需更清楚表達。這是一週適合整理、釐清、放下的時間。
<牡羊座>注意細節 當心出錯
這週情緒起伏較大，潛藏的不安或過去的陰影容易浮現。你需要給自己更多空間。月蝕帶來人際或工作上結束與轉變，工作細節要留心，避免因急躁而出錯。太陽與水星合相幫助你建立更好的計劃，將有意外收穫。
<金牛座>別太挑剔 釐清分工
團體、人際或社群圈子成為焦點，某些關係可能迎來告別或重整。月蝕帶來覺醒，提醒你與志同道合的人同行。太陽水星合相在職場助你分析現況，但要注意別過度挑剔。若能專注理清責任分工，將有助於後續發展。
<雙子座>家庭職場 要找平衡
事業或身份迎來重要轉折，某些責任可能結束，也可能推動你進入新角色。月蝕能幫助你看清職場方向，但家庭與工作的平衡也要處理好。太陽水星合相讓你更重視根基與家人互動。建議兼顧內外在需求。
<巨蟹座>適合發聲 分享觀念
學習、旅行、考試或信念相關計劃可能到達臨界點，需要重新調整。月蝕提醒你要誠實面對內心的信仰與方向。太陽水星合相提升你的表達力，適合寫作、演講或分享觀點。只要避免過度批判，你能展現專業與智慧。
<獅子座>檢視收支 釐清界線
財務、資源或情感的深層需求成為焦點。月蝕可能帶來借貸、保險、投資上的調整，也可能讓你在感情中更看清彼此界線。這是檢視金錢與情感依附的時機。太陽水星合相幫助你細算收支，重新建立有秩序的金錢觀。
<處女座> 思路清晰 很有想法
人際與合作是重點，月蝕落在對宮，讓你對某段關係有更清晰的認知。這是一段檢視契合度的時期，適合誠實面對自己需求。太陽水星合相在命宮，讓你表達力強、思路清晰，適合提出想法或調整計畫。
<天秤座> 快靜下心 需要休息
健康與日常習慣需要特別留意，月蝕提醒你身體或工作環境已到臨界點。若忽略已久的問題會被放大，需要調整作息。職場上也可能有同事變動或專案收尾。太陽水星合相讓你在幕後規劃更有效率，適合靜下心做整理。
<天蠍座>社交場合 迎來人脈
感情與創意是焦點，月蝕可能帶來關係上的突破或終結。你會更明白自己在情感中的需求，也能看清不合適的連結。太陽水星合相在人際宮，幫助你更清楚地展現自己，適合拓展合作機會。社交場合中，勇於表達能帶來好人脈。
<射手座>壓力山大 可能遷移
家庭或房產相關議題成為重點，月蝕可能帶來搬遷、居住環境或家人狀態上的轉變。事業責任仍需兼顧，壓力感較重。太陽水星合相幫助你在工作中展現專業，能清楚溝通並處理細節。如果能兼顧家庭需求，會更踏實。
<摩羯座>突來變化 檢視節奏
學習、考試、合約或短途出行容易出現變化，兄弟姊妹或鄰里互動也成為焦點。月蝕提醒你檢視生活節奏是否合適。太陽水星合相讓你思維更條理，適合規劃未來方向、整理資料。若能保持彈性，會迎來新的機會。
<水瓶座>檢視金錢 處理細節
財務與價值觀是焦點，月蝕帶來收入與支出的調整，可能需要重新規劃金錢運用。這也是檢視你對物質與安全感需求的時候。太陽水星合相落在共享資源宮，幫助你處理借貸、投資或保險細節。
<雙魚座>覺醒時期 適合改變
月蝕的發生讓你的生活正迎來重要轉折。可能改變形象、人際關係，或重新定義人生定位。這是一段強烈的覺醒時期，適合做出改變。太陽水星合相在對宮，提醒你重視人際互動，透過清楚溝通與設立界線，能讓合作更穩固。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
