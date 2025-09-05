已讀不回被放生？別指望三星座回訊息…水瓶百則未讀也不在乎

現代人手機不離身，但有些人就是「不太會回訊息」的代表。有人認為只是沒有即時回覆，但專家指出，真正不擅長傳訊息的人，問題遠不止於此。他們可能忘了按「送出」、手機丟包包裡幾天沒看，甚至乾脆把訊息當空氣。國外網站《Bustle》點名三大別指望回訊息的星座，快來看看身邊已讀不回的人有沒有上榜。

牡羊座行動力強，但後續常常無力。他們看到訊息若沒立刻回，往往就「已讀」放生。更常見的是，打了一大段文字卻忘了按送出，對方看著三個小點點閃個不停，以為還在輸入，其實早就跑去做別的事。即使如此，牡羊有時也會「暴走式」大量回覆，半夜兩點傳來一百個短影音連結，讓人又好氣又好笑。

明明手機不離手，卻能讓訊息累積到數百則未讀也不在乎。對水瓶來說，回訊息是「低優先」的事，他們可能三到五個工作天才回覆，而且往往只傳一個貼圖或表情符號。原因很簡單，水瓶怕一旦聊開，就得耗掉大把時間。雖然讓人抓狂，但不得不說，他們確實不被手機通知綁架，總能保持自在。

雙魚常常在心裡默默回覆了訊息，卻忘了真正按下「送出」。他們感性、直覺強，總想回一段充滿誠意的內容，就算對方只傳一支搞笑影片，也會思考許久才動筆。結果就是一拖再拖，有時好幾天甚至幾週都收不到他們的回覆。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

