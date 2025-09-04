快訊

家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

被質疑「對普亭無所作為」 川普怒嗆波蘭記者：你該去找新工作

iPhone 17 Pro保護殼不藏了？台廠商偷跑推預購 外觀、「相機控制鍵」位置長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

娶到賺到！3生肖女天性良善又孝順 一生福澤滿滿連菩薩都偏愛

聯合新聞網／ 綜合報導
有3個生肖女性，她們因天性良善、孝順貼心，一生福澤綿長，連菩薩都偏愛。圖／AI生成
有3個生肖女性，她們因天性良善、孝順貼心，一生福澤綿長，連菩薩都偏愛。圖／AI生成

你是否發現，有些女生總是自帶「福氣光環」？她們溫柔體貼，心地善良，不僅家庭和樂、婚姻幸福，連命運都格外厚待。「搜狐網」指出3生肖女，她們因天性良善、孝順貼心，被譽為人間天使，福澤綿長，連菩薩都偏愛。

屬羊女 溫柔似春風

屬羊的女生天生自帶親和力，她們溫柔婉約、不愛爭鋒，卻總能獲得身邊人的關愛。朋友遇困難，她們總會伸出援手，家庭中更是盡心盡力，把生活打理得溫暖舒適。這種溫厚的氣質，讓她們在婚姻裡備受丈夫疼惜。

命理上，羊屬「未土」，土象徵穩定與滋養，因此屬羊女的一生往往安定和樂，福氣綿長，晚年更能享受子孫滿堂的天倫之樂。

屬兔女 聰慧又體貼

屬兔的女生，看似柔弱，其實聰慧細膩，處事圓融。她們那種「潤物細無聲」的體貼模式，往往能深深打動人心。屬兔女天生貴人運旺，總能在關鍵時刻得到幫助，無論在職場還是婚姻裡，都能遇到值得信任的伴侶與朋友。她們懂得自愛，善於拿捏分寸，因此婚姻和諧，子女孝順。

命理學上，兔屬「卯木」，木象徵生長與希望，意味著屬兔女隨著年齡增長，人生會越來越順利，晚景更添幸福。

屬牛女 堅韌守護者

屬牛的女生，踏實能幹，是典型的「能扛事」代表。她們善良不浮於表面，而是默默付出，無論是照顧長輩、扶持伴侶，還是教育子女，屬牛女都能扮演好中流砥柱的角色。正因為這份責任感與善良，命運往往回饋她們厚實的福報。隨著年齡增長，屬牛女往往在中年迎來人生高峰，家庭幸福、子女孝順，丈夫更視她如寶。

命理中，牛屬「丑土」，土象徵積累與收穫，代表她們的人生如同長跑，前期耕耘，後期厚積薄發，最終享受長壽與富貴。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

相關新聞

周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

農曆七月十五日（國曆9月6日）是中元節，不少民眾會舉行普度儀式，而中元節也是道教三官大帝中「地官大帝」的生日，命理師楊登...

娶到賺到！3生肖女天性良善又孝順 一生福澤滿滿連菩薩都偏愛

你是否發現，有些女生總是自帶「福氣光環」？她們溫柔體貼，心地善良，不僅家庭和樂、婚姻幸福，連命運都格外厚待。「搜狐網」指出3生肖女，她們因天性良善、孝順貼心，被譽為人間天使，福澤綿長，連菩薩都偏愛。

農曆七月在家念經恐「招來好兄弟」？民俗專家解惑：注意這事

為了祈求自己或親朋好友的平安，許多人會在家念經祈福神佛菩薩的加持保佑。民俗專家王老師在臉書發布影片，講解在鬼月念經的注意事項與禁忌，提醒民眾念經重點在誠心與善念，就算不迴向也不用擔心會影響自身。

3星座遇挫折容易「黑化」...牡羊搞小動作、他家人也不放過

在人生旅途中，難免遇到風風雨雨，如何穩定自身情緒，保持更好心態穩穩走下去是每個人都該學習的事。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個遇挫折容易黑化的星座，請參考太陽、上升、冥王星星座。

每日星座運勢／水瓶在外活動較容易 獲得異性青睞

2025-09-04牡羊座短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。【整體運】對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，

92歲阿祖離世！每夜凌晨2點找3歲曾孫女聊天「想陪她長大」

「阿嬤」，媽媽的媽媽，在疫情第二年於醫院病逝，享壽九十二歲。當她離世時，我們全家人都沉浸在深深的哀痛之中。媽媽、哥哥、我、阿姨、舅舅，以及舅舅的女友，表哥、表嫂、表姊和小姪子，大家都聚集在阿嬤的靈前為她送行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。