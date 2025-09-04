快訊

鬼月過世親人來託夢…民俗專家喊必做1事：要心存感恩

聯合新聞網／ 綜合報導
民俗專家王老師在臉書發布影片，指出如果在中元節遇到長輩託夢該做的事。圖／AI生成
民俗專家王老師在臉書發布影片，指出如果在中元節遇到長輩託夢該做的事。圖／AI生成

託夢在民間信仰或道教中，指神明、鬼魂或往生者會在人的夢中出現，向活著的人傳達訊息或囑託交辦事情。民俗專家王老師在臉書發布影片，指出如果在中元節遇到長輩託夢這些事一定得做，老師強調一定要帶紙錢或金元寶去祭拜他們。

王老師表示，如果在夢裡見到過事的長輩或朋友，甚至向你開口說話，記得一定要去祭拜他們。

王老師解釋，因為他們託夢給你是需要消耗陰間的資糧，不只是地府的錢，還必須消耗自己積聚的功德，只為了跨越界線為你傳遞訊息，必須要心存感恩。

王老師建議，可以燒點金元寶、紙錢補給他們，會比較環保，也可以念經，把功德迴向給他們，行善布施，替對方累積福報，能幫助他們的靈性得到提升，離苦得樂。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

