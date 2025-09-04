快訊

保冷劑該放在食物保鮮盒上面還下面？業者透露最有效保鮮的位置

銀行鎖帳戶潮擴大！「3情況」最容易中 一票用戶排隊解凍崩潰

好日子結束！YouTube開抓「寄生帳號」 家庭方案揪團共享會被停權

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆七月在家念經恐「招來好兄弟」？民俗專家解惑：注意這事

聯合新聞網／ 綜合報導
民俗專家王老師在臉書發布影片，講解在鬼月念經的注意事項與禁忌。圖／AI生成
民俗專家王老師在臉書發布影片，講解在鬼月念經的注意事項與禁忌。圖／AI生成

為了祈求自己或親朋好友的平安，許多人會在家念經祈福神佛菩薩的加持保佑。民俗專家王老師在臉書發布影片，講解在鬼月念經的注意事項與禁忌，提醒民眾念經重點在誠心與善念，就算不迴向也不用擔心會影響自身。

王老師表示，許多人會質疑農曆七月在家念經究竟是功德無量還是招鬼？有人聽說念完經如果沒迴向，不只會影響自身，甚至會做惡夢。

王老師闢謠，其實鬼月是可以念經的，而且是很大的功德，盡量多念，其本質是修福修慧，不分時節，都能累積功德，跟招鬼無關，祂們只是慧靠近法音，求度而已。王老師指出，農曆七月是「赦罪月」，地官大帝赦免眾生的過失，誦經、念佛號都屬於助力陰靈，讓祂們解脫的善行，功德無量。

那《地藏菩薩本願經》能不能念呢？答案是可以的，不過因為其特性，會有更多好兄弟聞聲而來，想要聽經求度，不管念什麼經，結尾可以念簡單迴向文，「願以此誦經功德，迴向一切眾生，皆共成佛道」。

王老師最後講述七月念經的注意事項，建議在「白天念經」，不要深夜獨自念經，如果會害怕鬼聚過來聽經，那就建議不要念經，此外不迴向也沒關係，重點在於「誠心與善念」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 農曆七月

延伸閱讀

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

農曆7月不只有禁忌...南市博七娘媽信仰彩紙 展現家庭溫情

92歲阿祖離世！每夜凌晨2點找3歲曾孫女聊天「想陪她長大」

中元節靈異傳奇 豬舍離奇慘劇…養豬協會偕同家畜所獸魂碑前祭拜

相關新聞

周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

農曆七月十五日（國曆9月6日）是中元節，不少民眾會舉行普度儀式，而中元節也是道教三官大帝中「地官大帝」的生日，命理師楊登...

農曆七月在家念經恐「招來好兄弟」？民俗專家解惑：注意這事

為了祈求自己或親朋好友的平安，許多人會在家念經祈福神佛菩薩的加持保佑。民俗專家王老師在臉書發布影片，講解在鬼月念經的注意事項與禁忌，提醒民眾念經重點在誠心與善念，就算不迴向也不用擔心會影響自身。

3星座遇挫折容易「黑化」...牡羊搞小動作、他家人也不放過

在人生旅途中，難免遇到風風雨雨，如何穩定自身情緒，保持更好心態穩穩走下去是每個人都該學習的事。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個遇挫折容易黑化的星座，請參考太陽、上升、冥王星星座。

每日星座運勢／水瓶在外活動較容易 獲得異性青睞

2025-09-04牡羊座短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。【整體運】對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，

92歲阿祖離世！每夜凌晨2點找3歲曾孫女聊天「想陪她長大」

「阿嬤」，媽媽的媽媽，在疫情第二年於醫院病逝，享壽九十二歲。當她離世時，我們全家人都沉浸在深深的哀痛之中。媽媽、哥哥、我、阿姨、舅舅，以及舅舅的女友，表哥、表嫂、表姊和小姪子，大家都聚集在阿嬤的靈前為她送行。

老當益壯！3星座不拖累子女...水瓶活得通透、他是「慢性病剋星」

有些人就算年老也能照顧好自己的生活，不需要他人協助。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個年老也能照顧好身體，不勞子女費心的星座，請參考太陽、上升星座。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。