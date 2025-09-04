農曆七月在家念經恐「招來好兄弟」？民俗專家解惑：注意這事

為了祈求自己或親朋好友的平安，許多人會在家念經祈福神佛菩薩的加持保佑。民俗專家王老師在臉書發布影片，講解在鬼月念經的注意事項與禁忌，提醒民眾念經重點在誠心與善念，就算不迴向也不用擔心會影響自身。

王老師表示，許多人會質疑農曆七月在家念經究竟是功德無量還是招鬼？有人聽說念完經如果沒迴向，不只會影響自身，甚至會做惡夢。

王老師闢謠，其實鬼月是可以念經的，而且是很大的功德，盡量多念，其本質是修福修慧，不分時節，都能累積功德，跟招鬼無關，祂們只是慧靠近法音，求度而已。王老師指出，農曆七月是「赦罪月」，地官大帝赦免眾生的過失，誦經、念佛號都屬於助力陰靈，讓祂們解脫的善行，功德無量。

那《地藏菩薩本願經》能不能念呢？答案是可以的，不過因為其特性，會有更多好兄弟聞聲而來，想要聽經求度，不管念什麼經，結尾可以念簡單迴向文，「願以此誦經功德，迴向一切眾生，皆共成佛道」。

王老師最後講述七月念經的注意事項，建議在「白天念經」，不要深夜獨自念經，如果會害怕鬼聚過來聽經，那就建議不要念經，此外不迴向也沒關係，重點在於「誠心與善念」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

