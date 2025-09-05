快訊

三星座今年秋冬逢凶化吉...射手股市撿便宜、他家運事業雙豐收

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享3個在秋冬之季能逢凶化吉的星座。圖／AI生成
遇到困境時，如果能保持鎮定的心態面對一切挑戰，勢必能順水推舟地解決問題。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個在秋冬之季能逢凶化吉的星座，快來看看你有沒有上榜吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 射手座／險中有機 逆勢翻盤

射手座秋冬季可能發生一些財務的狀況，特別是最近股市逢高，如果射手座有在投資股市，不管是台股還是美股，可能會在股市裡撿到便宜，但是也要注意追高的問題，不管做什麼決定，都要等到時局過去，就能有逆勢翻盤的機會，要耐心等待機會翻身。

TOP2 天秤座／困境解套 貴人相助

天秤座因為受到對宮的宮位土星和海王星的影響，要特別注意詐騙的問題，可能會有人遊說你參加投資的機會，要注意可能是陷阱，此外也要注意健康的部分，特別是關節跟筋骨，小心不要跌倒，適度運動放鬆也能幫助到筋骨。

TOP1 巨蟹座／危機轉機 家與事業雙收

流年的木星在下半年進入到巨蟹座的天空中，木星是吉祥的行星，代表你的家運和事業都可以迎來轉機，不必害怕關稅的問題，座什麼事情能成功逢凶化吉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

