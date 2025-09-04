周六中元節「補財庫」最佳祭祀時間、方法 不藏私全公開

農曆七月十五日（國曆9月6日）是中元節，不少民眾會舉行普度儀式，而中元節也是道教三官大帝中「地官大帝」的生日，命理師楊登嵙說，中元節是適合「補財庫」的日子，除了普度祭祀之外，也可到廟宇祭祀三官大帝，補充自己的財庫，讓今年下半年的財運更旺。

楊登嵙說，根據民間信仰，人的財富來自天庫、地庫、水庫，對照神明即是掌管天府的天官大帝、掌管地府的地官、掌管水府的水官，合稱「三官大帝」，又稱作「三界公」、「三界爺」、「三元大帝」。

楊登嵙指出，三官大帝對於世人有賜予福澤、赦免罪過、解災解厄的權能，財庫代表個人的旦夕禍福運勢以及金錢財富，若是覺得自身運勢不佳，經常遇到莫名其妙的狀況，或是常常破財、損財，沒有辦法留住財富，都可以透過呈上疏文，請三官大帝做主，依照缺失的部分加以補強。

沒有補財庫就像是「口袋破漏沒有補」，建議民眾在求財前先補財庫，最好的時間是農曆正月初五迎財神、正月初九天公生、正月十五元宵節、三月十五武財神生日、七月十五中元節以及十月十五下元節。

中元節補財庫時間與方式，分述如下：

時間：

農曆七月十四日深夜11點至隔日凌晨1點，或是農曆七月十五日早上9點至11點。

地點：

台灣單獨祭祀地官大帝的廟宇不多，但只要有祭祀玉皇上帝的廟通常也會祭祀三官大帝，因此三官大帝在台灣還算是常見的神，並不難找。

供品：

香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶（至少10顆）、疏文奏表。

金紙：

祭拜時所準備的金紙為，壽金、刈金、福金(土地公金)、天金(天公金)。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦