9月份生命靈數分析：1號人動起來、5號人桃花多、7號人職場亮眼

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 八宮．雙魚．金星

整體運勢：看得見某些事的發展已到盡頭，沒有努力空間了，剛好現實條件也不允許你繼續這樣虧損，一號人深知九月是必須動起來、不然會危及生存的週期，因為認清事實，不再背負自我限制，得到的反而是自由；

當然站在改變的起點，上半月還會有些待處理、但不知道該怎麼處理的事，譬如財務籌措的困難、或是知道得變動，但不知道具體該怎麼做，但這些只要多放在眼前一下下，就會茅塞頓開，發現有人可以協助，或是想到具體做法，是你只要不轉身逃避，問題就會迎刃而解的好月。

工作／學習狀況：在專業上也動起來了，你終於去逐條確認，發現停在原地、之前都告訴自己再等等、再看看那些，其實都不用再等，它們只是棄之可惜的雞肋，但你現在沒空再管這些無法有實質進展的東西了；

在工作排程上進行了大瘦身，會讓創意再度活起來，原本無聊的工作，會再度看到可行性，九月的進度受惠於不再騙自己，好處太多，只有此刻的你最明白，在重新整理方向之後，對外發表的新方向、新的提案，都會得到他人的認可跟支持，徹底擺脫表面跟你說好，又遲遲不做決定、不給預算的困境。

愛情：單身者在這段時間，從犯錯中找到方向，爛桃花居多的九月，容易碰上撩撥你情緒、給你暗示，但又不明確說些什麼的對象，一方面你也害怕去問，另一則是問了，可能也沒有下文；

但不管是要擺脫這些，或是開啟一段新戀情，你都需要去實地驗證過，不然可能得困在這種曖昧不明一段時間了，所幸本週期一號人的耐性也沒那麼多，只要能順著這股推力，避免不定義不公開的感情狀態，就可以釋放出明確需要伴侶的訊息。

有伴侶者，在關係中面臨關係的轉折點，伴侶態度轉趨冷淡，或對話沒有共識，總覺得對方說的跟真正要的，有很大落差嗎？那你的感覺沒錯，是真的有，只不過這看起來很像故意找麻煩的行為，很可能對方是沒有意識到的，或是長期以來，對方可能已經說了很多，但你都覺得那不是問題、沒有在聽；

九月會是這種無共識問題檯面化的好發期，溝通得真誠、直球，不能再有太多包裝，才可能讓關係重整，不然在這段時間吵著冷著，跟著就散了的風險是極高的。

訊息指引：寶劍一(R)+寶劍六

迷茫未竟，因為方向未明，它正待撥去預設立場後的你，

對自己說「我看見了」

那之前，必須除去所有的好惡，只問真理。

生命靈數2 ／ 五宮．天秤．水星

整體運勢：告訴自己眼前一切都很好，就是讓狀況一再失控的主因，而二號人在這個週期，似乎又掉回去了，處於一個「我都知道了」的隔岸觀火，但失火之處，譬如跟情感上沒有寄託、原生家庭未癒的舊創，都沒有消失，但一句輕巧的合理化跟跳過問題，會讓二號人清楚，其實自己哪兒也去不了；

但這並非諸事不順，相反的，你跟大家表面往來狀況還算友善，只是無法深入、也沒意義，不能、也不敢確定自己的定位，這件事才是你最大的痛處，九月得先停止這種自欺，才算正式按下運轉鍵。

工作／學習狀況：在專業上驗證甚少，譬如明知道某些東西該交了，但你沒交，為什麼呢？因為你其實知道交出去，很可能就要認錯、被修改了，所以你拖著，或是許多該做的事，也是如此的，你告訴自己這樣就可以的，通常都還有很多待改空間，而九月無法以拖待變，在你拖拖拉拉的同時，進度跟業主、或是考試、發表會都追上來了，裝沒事硬上的結果，或許不難看，但也過不了關，對二號人來說，是面對問題，然後真的把該改的、該做的都一次做到的時候了。

愛情：單身者在本週期仍會遇到聊得來的對象，你感覺到的沒錯，這確實是有機會發展成一段戀情的可能，但就是總有到客氣跟友善的牆，你覺得眼前這種「好」比起愛情，更是一種社交禮貌，你說是對方的問題嗎？確實是噢，不過關係是一種映照自我最快的方式，你感受到對方的禮貌築起的那道牆，不必懷疑，你當然也有，你們得先有人發現、開始願意拆下它，愛情才不會只是放在玻璃瓶裡的臭豆腐，那種覺得該聞到、卻什麼都沒有的違和感才會被消滅。

有伴侶者，關係仍以一種禮貌而疏離，甚至是眾人都看好、羨慕的方式進展著，雖不壞，但絕對不好，因為就算都滿足了這些，你還是有種沒有愛到的饑餓感，而多數二號人的處理方式是「都很好啦，就這樣，沒什麼不好」的帶過去了，不過九月沒辦法再這樣做了，因為你身邊這個人，將你這個不滿足完整的演示在你面前，他告訴你，這樣不好，你知道的，有很多陰暗面被藏起來了，這正是眼前這段感情無法再演下去的關鍵。

訊息指引：聖杯五(R)+聖杯十

想脫離原地？那麼得先願意看清，這裡從不是你期待的安逸，

這裡不好，一點錯都沒有，錯的是把悲傷過份美化的你。

生命靈數3 ／ 一宮．金牛．天王星

整體運勢：財務、或實質事物的損失、不如預期的成果，讓三號人終於願意正視自己太過夢幻、理想化的那面，九月便是「回歸事實」的週期，就算緊擁著自我感覺良好這張牌，大概也很難騙過自己，因為落空、沒有出現在眼前的事實擺在眼前，結論已成，無法跳過；

是夢醒，但這對你來說才是好事，因為你認真的開始要有自我承擔了，開始思考自己為什麼會把局面弄成這樣，於是，你開始有救了，修正方向重整旗鼓，有病識感就是好起來的第一步。

工作／學習狀況：在專業上須承擔重任，無法再只打社交或安全牌，如果只是想討好別人，或是總在揣測他人要什麼、再去努力做出迎合，那結果恐怕會非常不如預期，發現很努力了，卻在工作上還是很難過關？

沒錯，因為如果你做的跟別人都一樣，那就不需要你了。

所以堅持這麼做的三號人，會發現職場上容不下你，提議被退回、無視，都是基本款而已，必須提出「真的是自己創新出來」的觀點，在這段時間能有順利過關的可能，不然就會一直原地重新再來，所謂承擔重任，是要你真的成為自己，而不是誰的複製品。

愛情：單身者處於自我整合的重要階段，會有桃花出現，而且還是大家都覺得棒的那種，但菜端到眼前你就會知道，沒胃口啊，原來我不喜歡這些，就會發現過去可能在找的，都只是普羅大眾覺得好的對象，大家說好，那我也要，但你會從外在溝通沒共識的實質打擊中，不得不回望自己是不是找錯人？是不是太過理想化了？

有追求者但你進不去，很壞嗎？但其實開始認識跟探索自己，那才真的站在擺脫單身的起點了。

有伴侶者，跟對方在這段時間有不少爭吵，來自你覺得對方太故意了，老是踩你不希望他去做的地雷，因為過於密集，你終於發現有些事，好像也不能怪對方，怪只怪你不肯把話說得直白，總覺得隱誨不明是種溫柔；

但那就是導火線，你說可以的，怎麼後來又不行了呢？說可以的也是你，要生氣的也是你，這不對吧？

對，這真的很不對，心口如一，你會發現那就是你始終沒做到的，該做什麼就不用多說了吧？

訊息指引：教皇＋錢幣七

我們始終不缺重新種出新夢的能力，

你知道的，缺的永遠是承擔與勇氣。

生命靈數4 ／ 四宮．獅子．太陽

整體運勢：被各種不舒服逼著，必須有所承擔的你，在本週期終於重拾想安頓好自身安全感的決心，多數的四號人，生命中都傳來好消息，得到了想要的答案、將受困很久的自我限制放下，一旦面對，原本還卡在半路那些自我懷疑、有點不確定的是否會實現的夢想，都會跟著大量實現，在生活滿意度明顯好轉的九月，你的心得或許會是「早知道那麼好，我該早點這樣做」；

但仍有少數四號人感受不到這個收成的氣氛，那勢必是有最該做、但刻意忽略的事未行動、或是該放下的自我限制尚未破除，跟上順利不難，只差一哩路，是否翻往全新風景的下一頁，時間掌握在你手裡。

工作／學習狀況：消化、吸收整合能力佳的九月，事業進入收尾期，只剩下最後一點點進度了，但那也是最棘手、你最不想處理的雜事，徹底換掉某些已經不適用的方案，也需要斷開某些你不能再包蔽的人、或是姑息已久成患的做法，全都在本週期的汰舊清單中；

你知道已經沒有時間跟空間再拖了，再拖下去，那些未處理、被掩蓋的錯誤，將延燒至檯面上，這不會是四號人想看見的，無論早晚，它都是會走到那一步的，只是是手忙腳亂的收拾殘局，或是輕鬆有序的按步收成，但願你已經想好最終的答案了。

愛情：單身者在桃花運勢上，雖熱烈、會被追求，仰望，不過慘的是擺了一桌的大菜，可能都不對你的胃口，四號人知道自己有特別想要的那一個，可惜它不在這些紛飛的桃花之中，對於願意面對自己的四號人，應該是要回頭去抓那個你最在意、永遠忘不了的人，那才是卡得你不得前進的關鍵，鑰匙在你始終逃避的那個方向，生命早就為你安排好了特定的某人，就在故事的起點。

有伴侶者，若在前期有做好該做的事，真誠的面對伴侶，留下的這段關係已經進到全新的一頁當中，你會發現另一半對你的態度好轉，但仍有餘怒尚未消去，還是會有爆發的時刻，這不代表風暴過去，一切都沒事了，對四號人來說，這是最後的收尾，但那些炸彈也是最難拆的，讓感情心肺復甦的最後一段旅程，需要你展現濃度夠高的誠實與愛，才能真的翻到新的一頁。

訊息指引：吊人(R)+錢幣二

從沒有什麼讓你卡在原地，能捆綁你的永遠是自己，

不是受困，更是一種自我糾結的渴望受苦，

而自由從未不在，未曾遠離。

生命靈數5 ／ 十二宮．處女．南交點

整體運勢：困在自我限制的九月，五號人或許覺得自己動彈不得，好像動輒得咎，因為太顧及別人的觀感，什麼事都做不了；

但這些全都出於自己的誤解，當你放下偶包，認清沒人在看你的事實，你就會成為這世上最自由的人，那些失望看似失去的，其實不是被剝奪，而是它早就爛掉了，你不想也不該要了，比起「手上能掌握的越來越少」的以為，更是擺脫舊有的爛人爛事的出清，需要轉動的，可能不是運勢，是你硬把自己塞進紙箱不出來的過時腦袋。

工作／學習狀況：在專業上百廢待舉，需要有更多明確的計畫，本週期會需要下大量的決定，是不是、要不要、選A還是B，全都需要你有個明確的交待、行動、指令、跟回應；

而之所以運勢會看來混亂，大家會把你弄得很煩，都來自於你延後表態，總讓問題懸於未定的應對，這不只造成別人的困擾，更會讓自己的進度延遲，其實都不用再等了，也沒有什麼對不對，你開心是最重要的，先往自己想要的方向進行，然後你就會看到旁人對你的意見，隨著你付諸的行動越來越多，他們才會越來越懂，先說明是沒用的，做就對了！

愛情：單身者有隱藏真我的傾向，希望誰都不要看見你，是嗎？但這件事在九月是很難如願的，因為突如其來的桃花超多，其中也包含不少怪人；

倒不是對方真的有多詭異，而是你看不出對方對你的這種好感，到底是看到誰了？那人真的是你嗎？確實，這段時間的桃花們，好像看到了他們心中的某種投射，所以沒有非要是你，但他們就是會這樣陰魂不散的纏著、自說自話著，想擺脫，要明確，不然就得當個耐煩的人囉！

有伴侶者，在關係中伴侶明顯缺乏安全感，他需要你的保證、安撫、還有一些明確的說法，他也需要你幫他整理混亂的思緒，不過上開清單，五號人大概都會覺得很煩，可以不要嗎？先不要來煩我好嗎？

噢那我告訴你，不行噢！因為他會這樣煩一整個月，如果真想省事，那還是別拖拖拉拉了吧！早點面對，幫對方整理，就是幫你整理，九月能免於一天到晚被情緒炸彈攻擊的命運。

訊息指引：權杖騎士(R)+聖杯二

混亂無序並非真的，那只是還沒整合的過程而已，

問題都非外來，鑰匙與謎底，一直都被緊握在你手心。

生命靈數6 ／ 十二宮．處女．北交點

整體運勢：可以對自己多點信心的九月，其實生活多數的溝通，都已經恢復運轉了，雖然你可能要說「沒有啊，沒人跟我說，我沒方向」，但之所以要你有點自信，就是因為這個留白，就是給你自由，你可以自己決定許多事的意思；

所以不要再等著別人的指令的，你等不到的，一切都是你說了算，只問你幫自己計畫了嗎？

如果有，那就是隨心所欲、如入無人之境怎樣都順的週期，如果沒有，那這段時間對你來說就會很難熬，因為你在等待一個不會有回音的指令。

工作／學習狀況：本週期只要安排以自己喜歡的事為優先，你得先發表「我想要這樣、我計畫要那樣」的宣言，不過卻不會得到任何是或否的回音，對於有上司、對外窗口、或是你該說明的伙伴客戶，他們都一副不置可否的樣子，這讓喜歡凡事有個依據的六號人超級困擾，但比起把沒聲音看成反對，還不如就當這是走個過場，你自己鳴槍、自己起跑、跑完到終點的時候，大家也就這樣接受了、覺得你做得很好、無異議通過了；

這是培養獨力完成一件事能力的重要週期，你會從靜默中，找到幫自己定位的能力。

愛情：單身者在這段時間，會有暗戀你的對象出現，話不多、表現不明顯，就是默默的在旁邊，說些也稱不上是明確示好的話，不過微妙的是，你會感覺到對方好像有點什麼，是不是喜歡你呢？答案就是的。

如果希望不要只是停在自我感覺良好的自問自答，那更可以發動攻勢，由你來破題、跟對方指出你感覺到的事，雖然你可能會困在「這樣不會太不要臉」的偶包中，但只要敢丟出來，就會發現對方不是不講，可能只是不知道怎麼講而已，總要有人先動呀！那必須是你。

有伴侶者，在關係中仍有些在意的點，你覺得不夠公平的地方尚未說清楚，過去得過且過，不過本週期似乎不能再用同樣方式打混過去了，另一半雖然態度沒有不好，可是面對你們的關係，也沒有特別正面的反應；

關係該升級了、該變得更深了，你明確的感覺到這件事，如果有付諸行動，那將會讓關係順勢升溫，但若擱置不管，就會成為你隱形的壓力，很容易就出口傷害對方，在關係中引戰，為了避戰，你得是先有行動的那個人。

訊息指引：權杖二+寶劍八(R)

離開這裡，隨時都可以，只要你願意看清，

設下限制的不是別人，是，也只能是自己。

生命靈數7 ／ 五宮．雙魚．火星

整體運勢：無可逃避的，是被推上舞台、展現跟面對自己的時刻，因為生活中有太多直接踩在你痛處的外來打擊，譬如明顯的敵意、拒絕、挑釁等，都不是再忍忍就可以過去的程度，七號人在本週期，勢必被迫為了保護自己而戰，也是因為這樣，心態上沒辦法是輕鬆的；

這段時間與人互信的運勢走低，被詐騙的機率也高於日常，若要避免這些，那就得你主動講出、面對、挑出問題跟戳破，不然很難不落入各種麻煩事當中，隱藏的小人現身，正面對決的時候到了。

工作／學習狀況：看似挑戰很多的九月，無法低調，聽起來雖然讓人緊張，但在職場上的表現卻是相當亮眼的，明顯感覺到「被看到」，一則以喜、一則與壓迫相伴發生，在工作上會呈現先被挑剔、忽視、看輕，點燃了七號人的怒火爆發後，然後意外的，大家看見你的決斷力與才華能力，逐漸順服，讓事情順轉、得到正面名聲、做出成績的過程；

除了過程很是折磨跟曲折，但最讓七號人痛苦的地方在於，如果可以你是能免則免，這一切你都是狗急才被逼得跳牆的，既然被挾持的感受很糟，一樣的過程，我們也可以選擇在被逼到極限前，先主動，會是讓痛感大幅減輕的好方法。

愛情：單身者桃花旺盛，被猛烈追求跟喜歡，考驗你的安全感，太被喜歡也感到困擾、想節節後退的你，或許比起後退，有更需要做的事，因為本週期出現的追求者，很可能只是盲目、根本就不清楚你是怎樣的人，用緊迫盯人的方式進攻，如果單純是逃跑，對方看起來只會窮追不捨，你得正面迎擊，指出你看到的不舒服的點，不再只是使用暗示，無論發展與否，都需要你直球做出應對，沒有模糊的空間。

有伴侶者，在關係中若長期缺乏溝通的隱形問題，在本週期會檯面化，伴侶明顯的難以溝通，這些全都是在討愛，不過卻絕口不提愛，反而變成各種難以取悅、或是用各種希望你做到、你為什麼沒做到、為什麼別人都、你卻沒有的比較來呈現，帶著指責、不講人話，很容易就讓七號人也跟著懷疑自己是不是真的做錯什麼；

但很可能你一點也沒錯，也沒少做什麼，只是欠缺事物表相之下的，真實情感的交流與互信，比起忙著滿足對方的胡亂答題，七號人可能得先學會整理問題，才能不受困於情感勒索的困境裡了。

訊息指引：聖杯六+權杖九(R)

那些包容都不需要的，別再給他們傷害你的權力，

如果想當個好人，那得先活下來呀，保護好自己。

生命靈數8 ／ 四宮．天蠍．水星

整體運勢：九月是恢復內在穩定跟自信的重要轉折期，對八號人來說，若有誠實面對自己在逃避、恐懼什麼，面對的深度就跟現實生活的順利程度成正比，有往這個方向走的話，那通常就會看到意見多數能被採納、真的執行，想做的事也有一步步推進的狀態，財務上往正數累積，擺脫舉債的陰影；

不論是假裝沒事、或是真的內在安定，外在發展看起來都是同等順利，差別在於，面對陰影後的順，體感跟外境是一樣的，而假裝沒事的順，則仍包覆著同樣高濃度的苦。

工作／學習狀況：在專業上會發現自己仍有不足之處，弱點會在這段時間特別困擾你、容易曝露，必須積極的進修補強；

九月份需要重議條件，或許是該調薪、或是重談福利了，或像上面說的提出進修計畫，真能誠實貫徹，逐條解釋清楚的界線，如果有務實做好這些事，那跟旁人的關係、還有工作、合約上帶來的收益，就會往上提升。

反之若什麼都不動，跟旁人雖不會有爭執，但你會發現，別人開口應好的，不見得真的能實現，如果你一個不敢直言、不敢穩穩的抓著進度條，落空機率很高，看似相同的局面，卻會讓你有種不公平，被虧待的感受，九月便會想離開原職場了。

愛情：單身者在九月，會感到身邊人的善意，比起新的，更像是日常會碰到的對象，你突然感覺到他對你的好，不是很一般，這就是戀愛的契機，但妙的是，八號人通常也會被這種發現嚇得退後幾步，甚至假裝不知道、採取拉遠距離觀望的姿態，你會從這樣的心境轉折間，發現自己可能還沒準備好；

但，就是這個月了，那個你發現有點喜歡，但更害怕的人，就是這個了！

有伴侶者，在關係中會想逃避溝通，但同樣只是說說好話、不碰敏感話題的安撫，顯然無法再讓伴侶覺得安心，對方的不安、怎麼都哄不來的局面，即將在九月上演，如果你看到眼前那個人，心情反反覆覆、說好的一下又不好了、說要的也不是真的要，只是對指令照單全收，那只會有收不完、最終做了又無法讓對方滿意的指令滿天飛，但關係生變的危機卻不會消失；

那就知道，深刻溝通、檢討陰暗面的時刻到了，唯有面對這題，關係才能重拾安定。

訊息指引：錢幣六(R)+節制(R)

那些不均衡跟公平，沒有你的允許，他們無法存續，

那就不該再等了呀！

如果那些背負著的，你說都不是你的本意。

生命靈數9 ／ 三宮．射手．天王星

整體運勢：如果你還在擔心，那快別擔心了，那些你「怕會沒辦法那麼好」的事，其實全都會在九月份實現，在旁人看起來生活、人際、包含形象都有巨大翻轉的你，看似突然，但只有你知道，那是熬了多久的「終於」；

順著節氣運行，那些煩心的事都遠離了，你想通了、放下了、該收成的收成了，不再需要無止盡的等待那些未可預期了，心情通暢，人也會變得好看起來，身邊的人事物全都翻到下一頁的感覺，你該期待的。

工作／學習狀況：在專業上能安穩的安排好一起，比起八月的各種臨時變動，這個月進入大家都很守秩序、做好該做的事、你能不受打擾的週期；

人際關係仍是活絡的，不過是有禮貌的疏離，跟週遭人事換上新血，過去那些討人厭、難溝通的人們，都陸續失去蹤影消息，在不受外來打擾的狀態下，只要九號人可以把計畫做好，那幾乎都可以用很輕鬆的方式得到成果。

唯一需要注意的就是你可能會因為瞻前顧後，擔心東擔心西，把時間都浪費，忘了要先把自己的進度抓緊，這個月，不用看誰，你只要盯好自己想要的全速前進，都會順利到不可思議。

愛情：單身者這個月，隨著人際關係換血，容易閃電式的認識頻率特別對的人，來自不同的世界，突然就在眼前，在言談中就能激出火花，莫名的熟悉感，在九月份都是無須意外的進展，基於「意外跟遠距、非日常」的原則，對於身旁完全沒有既有對象的人，也適合在這時候努力一把，交友軟體、參加不同圈子的聚會、工作坊、聯誼，就該在這個時候全面打開，特別容易找到機會並意外的能順利發展下去。

有伴侶者，關係也是快速進展，但發展兩極，基本問題沒有調整好的，可能吵得不可開交而要分開，但如果你或對方願意想通，這個突然的的進展，也兼具跳脫既有溝通模式，終於願意面對真實、換個全新的方式互動，為雙方關係大大增溫，溫度很高，進展很快是必然的，一切都不會在原地了，只是走向焚毀或是浴火重生，決定則在你；

這段時間對你與伴侶而言，正式終結關係、或是閃婚的機率都是相當高的，九月不會再模糊，也沒有空間多猶豫了。

訊息指引：寶劍騎士(R)+寶劍三

快刀揮向吧，曾有的傷心焦慮都已經過去，只等你願意看清。

