快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

5生肖下半年注意健康！牛恐被豬隊友傳染、他「小病不醫成大病」

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師分享下半年需要留意健康的5個生肖。（圖／AI生成）
命理專家湯鎮瑋老師分享下半年需要留意健康的5個生肖。（圖／AI生成）

無論從事什麼行業，都要時時刻刻關注自身的健康，才能活得自在快樂。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享下半年需要留意健康的5個生肖，提醒民眾不要忽視身體的警訊。

TOP5 生肖羊／當心過勞

屬羊的人下半年可能會感受到身心的壓力，可能是之前工作太過勞累，會出現積勞成疾的狀況，並沒有正視長期壓力導致的不舒服，造成身體上的病痛，如果身體出現不舒服，建議要多花一些金錢去做健康檢查，即時調養養生。

TOP4 生肖牛／易被傳染疾病

屬牛的人下半年健康運勢比較低，因為豬隊友的出現，比如他可能身上有流行性傳染病，你也沒注意到就被傳染，假設下半年計畫要去人很多的地方旅遊，要特別留意周圍的人，更要注意飲食，生冷、不新鮮的食材不要吃。

TOP3 生肖狗／負面情緒多

屬狗的人也會因為工作上的忙碌和壓力造成身體問題，可能你也捨不得放棄，接很多的工作，讓自己身心上沒有得到適度休息，特別要注意的是，屬狗的人心靈上可能出現負面的情況，建議透過宗教信仰去祈福，讓自己轉念。

TOP2 生肖虎／不要熬夜

屬虎的人下半年責任變多，自己也有想突破的事情，給自己太過沉重的壓力，容易造成免疫系統或筋骨方面的問題，建議要多去加強免疫功能，不要熬夜，如果有壓力也不要不睡覺，多休息、原地躺平也不是壞事。

TOP1 生肖馬／小病成大病

屬馬的人下半年要注意不要小病釀成大病，你可能會忽略身體的小狀況，認為沒什麼問題，建議無論多小的問題都要去重視它，而不是靠自己的經驗去判斷，免得錯過了就醫的黃金時間，無論生活或家庭上帶給你多少壓力，健康永遠是最重要的。

\

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

金土合力！四生肖迎職場高光時刻 屬虎擁主角光環、屬猴口才開掛

這3個生肖一談戀愛就優柔寡斷 愛情總是跌跌撞撞

未來半年財運看漲！3大生肖旺到年底 事業財富雙豐收

婚前乖巧、婚後超有主見！三生肖女超反差 屬馬追求個人成長

相關新聞

5生肖下半年注意健康！牛恐被豬隊友傳染、他「小病不醫成大病」

無論從事什麼行業，都要時時刻刻關注自身的健康，才能活得自在快樂。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享下半年需要留意健康的5個生肖，提醒民眾不要忽視身體的警訊。

每日星座運勢／天蠍工作中聽聽音樂 有助效率更好

2025-09-09牡羊座短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。【整體運】今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。

感情忽冷忽熱？「3大星座」不是不在乎 實際上是太在意愛情

在愛情中，有些人總是表現得若即若離、忽冷忽熱，讓另一半捉摸不透。然而，這種反應往往不是不在乎，而是源於內心的矛盾與自我保護。他們渴望真愛，卻又害怕受傷，只好以冷淡掩飾情感。「搜狐網」列出以下三個星座，就是感情中最常出現這種行為的代表，他們看似灑脫，實則深情，讓我們一起來看看你是不是其中之一。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢旺盛」：財庫更加飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供最適合的建議，就能帶來滿滿財富，有人則是秉持著專業，就能讓財庫變得更加飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：射手有望升遷、處女海外運強、魔羯感情平淡

本週土星逆回雙魚、太陽在處女，因日土的影響，關注身心靈與弱勢相關議題，弱勢者或me too事件再度受到矚目。天海冥小三角，整體社會持續震動發酵。

8日凌晨看「血月」…命理師曝禁忌 建議這樣做

8日凌晨可見「月全食」天象，其間月球轉為赤銅色「紅月」或「血月」的全食階段，長達1時23分，命理師楊登嵙說，依照華人宗教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。