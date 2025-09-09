5生肖下半年注意健康！牛恐被豬隊友傳染、他「小病不醫成大病」

無論從事什麼行業，都要時時刻刻關注自身的健康，才能活得自在快樂。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，分享下半年需要留意健康的5個生肖，提醒民眾不要忽視身體的警訊。

TOP5 生肖羊／當心過勞

屬羊的人下半年可能會感受到身心的壓力，可能是之前工作太過勞累，會出現積勞成疾的狀況，並沒有正視長期壓力導致的不舒服，造成身體上的病痛，如果身體出現不舒服，建議要多花一些金錢去做健康檢查，即時調養養生。

TOP4 生肖牛／易被傳染疾病

屬牛的人下半年健康運勢比較低，因為豬隊友的出現，比如他可能身上有流行性傳染病，你也沒注意到就被傳染，假設下半年計畫要去人很多的地方旅遊，要特別留意周圍的人，更要注意飲食，生冷、不新鮮的食材不要吃。

TOP3 生肖狗／負面情緒多

屬狗的人也會因為工作上的忙碌和壓力造成身體問題，可能你也捨不得放棄，接很多的工作，讓自己身心上沒有得到適度休息，特別要注意的是，屬狗的人心靈上可能出現負面的情況，建議透過宗教信仰去祈福，讓自己轉念。

TOP2 生肖虎／不要熬夜

屬虎的人下半年責任變多，自己也有想突破的事情，給自己太過沉重的壓力，容易造成免疫系統或筋骨方面的問題，建議要多去加強免疫功能，不要熬夜，如果有壓力也不要不睡覺，多休息、原地躺平也不是壞事。

TOP1 生肖馬／小病成大病

屬馬的人下半年要注意不要小病釀成大病，你可能會忽略身體的小狀況，認為沒什麼問題，建議無論多小的問題都要去重視它，而不是靠自己的經驗去判斷，免得錯過了就醫的黃金時間，無論生活或家庭上帶給你多少壓力，健康永遠是最重要的。

