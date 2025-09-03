大閱兵習近平+普亭同框、川普回嗆…「風象星座」大亂鬥進行式

中國大陸國家主席習近平今(3)日主持抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念大會暨閱兵式，並和普亭、金正恩同台，這是中國、俄羅斯與北韓領導人睽違66年來首次同框，三人並肩走上天安門城樓時，途中交頭接耳，狀似親密團結。習近平是雙子座，普亭是天秤座，金正恩是摩羯座。

美國總統川普又如何回應此事呢？他在真實社群發文嗆聲，要請習近平向普亭和金正恩「轉達我最熱烈的問候，在你們密謀對付美利堅合眾國的時候。」川普在白宮受訪時，說一點也不擔心中俄形成一個針對美國的軸心，「我們（美國）擁有世界上最強大的軍隊，遠遠領先。他們絕不會把軍力用在我們身上，相信我。」對了，川普也是風象星座。

全球情勢詭譎，正好許多重要國家元首都是風象星座。圖/聯合新聞網製作

根據之前網路上瘋傳圖片，多國領袖都是風象星座。對風象星座來說，利用國際場合針鋒相對，再自然不過了。

川普雙子座 一點都不意外

一個人可以在三句話內轉三個立場、把新聞變成實境秀、靠嘴巴把整個世界吵起來，這就是典型的雙子能力。

雙子非常擅長用語言「創造現實」，這可是他們的天賦！

當別人還在準備，雙子早就開始講、先定義局勢。川普從來不是在治理國家，而是在主導一場聲量遊戲。

而且他不是單打獨鬥。這幾年世界舞台上，出現一整排風象星座的領袖：雙子座的習近平、水瓶座的澤倫斯基、天秤座的普亭⋯⋯

這些人講話方式完全不同，但本質一樣：他們靠語言建立聲量，在社群時代，這也意味著，他們製造了混亂。

雙子到底有什麼本事，能玩這麼大？

很多人以為雙子就是善變、話多、立場反覆。

但占星裡的雙子，其實象徵的是「訊息流通」、「語意掌控」、「多重視角」。

也就是說，雙子不是亂，而是擅長把語言變成武器。

他們不是用拳頭解決問題，而是用真真假假的故事，先打贏一半的戰爭。

這種能量，在資訊爆炸的時代，剛好就中了。

誰講得快、講得巧、講得讓人信，誰就有主導權——只要你敢講，風向就是你的。

川普 vs 習近平：雙子的兩種戰法

川普用的是全力轟炸式雙子戰法：推特狂人、標題製造機、嘴砲無預警。他不在乎邏輯，只在乎聲量。只要我講得比你大聲，我就是贏家。

習近平的方式更隱密。他不是話多，而是打造一套只能被照本宣科的語言系統。

在那套邏輯裡，什麼能說、怎麼說、甚至怎麼理解，都早有定調。這不只是話術，而是一種話語監控——當語言被規定，思想就無法自由生長。

雙子的優勢，與這個世界的風險

雙子掌管資訊、語言與邏輯，剛好就是這個時代的關鍵字。

所以雙子能量強的人，很容易成為焦點，也很容易被投射。

但問題是：風象飄，講得多，不一定穩；建構得了語言泡泡，也可能困在裡面出不來。我們正活在資訊過剩的副作用裡——

大家都在講話，卻沒有人在聽；每個人都有立場，但沒人問：哪一個是真的？

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦