幸運之神眷顧！3星座下半年否極泰來...雙魚找到真愛、他事業沖天
到了下半年，各星座運勢上也會產生不同變化。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年否極泰來的星座，快來看看你有沒有這個好運吧！請參考太陽、上升星座。
TOP3 雙魚座／閃電戀情 樂在其中
對雙魚座來說談戀愛是人生中非常重要的事情，下半年會在不經意的場景中，發展一段新戀情，比如說每天加班晚上沒得吃，去便利商店買便當，剛好遇到合適的人，發展美好的戀情。
TOP2 摩羯座／覓得良醫 身強體健
摩羯座下半年貴人運非常好，特別是合作夥伴的貴人運，最重要的是醫生緣，出現身體不舒服的情況不用太難過，會遇到好的醫生幫你調整作息、教導你更好的養生觀念，讓身體越來越健康。
TOP1 巨蟹座／運用經驗 再創佳績
巨蟹座下半年在職場上除了繼續耕耘外，能夠出現新的構思，累積工作經驗運用發揮，以獨特的方式在自己的事業上再創佳績。建議思考過去的工作經驗，與現在的實力相結合，就能否極泰來，獲得成功。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
