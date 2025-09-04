聽新聞
3星座遇挫折容易「黑化」...牡羊搞小動作、他家人也不放過
在人生旅途中，難免遇到風風雨雨，如何穩定自身情緒，保持更好心態穩穩走下去是每個人都該學習的事。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個遇挫折容易黑化的星座，請參考太陽、上升、冥王星星座。
TOP3 牡羊座／升遷受挫 明爭暗鬥
牡羊座喜歡在職場中跟別人爭權奪利，想盡方法爭取曝光度，如果升遷不斷受阻，他就會明裡來暗裡去，出現黑化的情況，但牡羊座對家人非常好，並不會傷害到心愛的家人。
TOP2 雙魚座／投資受挫 開始爭產
雙魚座如果遇到投資受挫的情況，跟朋友已經借到錢的情況下，會把矛頭轉向家人，跟父母或兄弟姊妹哀求，希望他們借錢，更會算計家產的部分。建議如果家裡有雙魚座的人投資失敗，要盡早規畫資產，免得遭到雙魚座的算計。
TOP1 處女座／愛情受挫 酸言酸語
處女座如果感情受挫折，會有酸葡萄心理，會開始詛咒身邊人的愛情或是婚姻，見不得別人好，因而產生黑化的行為。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
