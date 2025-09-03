聽新聞
老當益壯！3星座不拖累子女...水瓶活得通透、他是「慢性病剋星」
有些人就算年老也能照顧好自己的生活，不需要他人協助。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個年老也能照顧好身體，不勞子女費心的星座，請參考太陽、上升星座。
TOP3 水瓶座／活得通透 少病少憂
水瓶座的長輩會覺得人生就是瀟灑自在，兒孫自有兒孫福，把兒女養育成人，讓他們獨立後，會不希望兒女來打擾自己的清幽，活得非常通透。
TOP2 摩羯座／自律嚴謹 健康管理
摩羯座不僅在年輕時就照顧自己的身體，到了老年更重視自己的生活照顧，會定期健康檢查，還會推薦自己的兒女去做健康檢查，把健康的觀念傳達給家族的人。
TOP1 天蠍座／積極主動 遇病就醫
天蠍座個性主動積極，只要有病就會去看醫生，絕對不會讓自己得慢性病，從年輕時就很照顧自己的身體，到了老年自然不怕退化和健康問題，不用子女來費心。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
