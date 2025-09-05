5星座談戀愛「超佛系」！就算動心也選擇不主動、不強求愛情

發自內心喜歡一個人的時候，可能大多數人都會想要佔有對方，這也是人之常情的事。但是科技紫微網即將為大家介紹的這麼一些星座們，跟大多數人卻不太一樣，他們喜歡卻不佔有，他們的愛，是放手！

金牛座

對愛堅守，喜歡卻不佔有。金牛座一直以來都愛發揚一種默默無聞暗戀的風度，在感情裡一向膽小，不期待對方的任何回應，只想要一心一意付出自己的心意即可。不求回報，但求自己問心無愧。

雙子座

雙子座是那種很自卑的星座，時常擔心自己的喜歡被拒絕，所以寧可選擇遠遠旁觀一個人的幸福。對他們而言，喜歡但不佔有也是一種人生的智慧，也是避免尷尬結果的最好方式。

巨蟹座

巨蟹座凡事講求緣分，一切隨緣，不強求，這就是他們最常見的溫柔。喜歡一個人卻不佔有，愛到極致選擇了放手。這是因為他們一直都知道，適合的兩個人，一定會再次相遇。

天蠍座

天蠍座其實一直明白自己內心最重要的是什麼，是事業、是工作，先立業再成家，這是他們所期待的事情。所以喜歡一個人卻不想要耽誤了對方的時間和感情，最深的愛就是明明喜歡卻放開了手。

水瓶座

水瓶座愛裝冷酷，喜歡卻不佔有，不過是想要在他人眼裡有很酷的表現罷了。但是如果這樣做的代價，就是和這輩子的最愛擦肩而過，也不知道多年後想起來，會不會有些小小的不捨。

【延伸閱讀】

【舊情】分開才知他的好，能復合嗎？

他如何看待你？是友情還是愛情？

【科技紫微網 】

商品推薦