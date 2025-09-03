這些星座容易被人算計？白羊傻當出頭鳥、他一臉聰明卻「超好拿捏」

有些人個性單純善良，友善又親切，卻往往成為他人眼中最好「拿捏」的對象，甚至一步步掉進別人設好的陷阱。搜狐網分享，有四個星座單純得讓人心疼，最容易被人算計，快看看「軟柿子」星座有哪些？

白羊座：衝動直率的小太陽

白羊熱情洋溢，像小太陽般照亮周圍人。但單純與直來直往的個性，總讓別人一眼看穿他們底牌，不知不覺被人利用。當遇到不公平時，別人都躲在背後鼓吹，只有白羊變成「出頭鳥」，為別人衝鋒陷陣，結果得利卻是別人。

雙子座：聰明卻難拒絕的交際王

雙子靈活聰明，社交能力一流，能輕鬆和任何人打成一片。但正因為人人好，加上性格多變，反而容易被人抓到破綻。當面對複雜的人際關係時，雙子雖然機智，但卻常因猶豫或心軟而陷入被動。別人若看準了這一點，就能輕鬆牽著他們走。

金牛座：固執信任的老實人

金牛總是給人踏實可靠的印象，默默付出、忠誠守候。然而，這份穩重背後，是他們很重視關係。金牛一旦認定了某人或某事，就會傾注信任，也看不見潛在風險。正因為如此，他們常常因為太相信人，成為被人利用的對象。

巨蟹座：心軟念舊的守護者

巨蟹溫柔體貼，對家人朋友，更有滿滿的保護欲和責任感。巨蟹心太軟，往往容易在感情或人際裡失去邊界感。別人只要裝得可憐，就能輕易動搖他們。久而久之，巨蟹常常為了維護關係而犧牲自己。

