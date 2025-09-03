快訊

不愛了先放著！三星座從不主動提分手…天秤怕當壞人、他抗拒改變

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為分手示意圖。圖/ingimage
感情裡最怕的不是爭吵，而是沉默與疏遠。明明已沒有愛意，卻維持著表面的和諧，不說分手搜狐網分享，有三個星座就算沒有愛了，也很難開口說分手，他們會拖著、冷著，直到對方主動求去，快看看這些「不愛卻不說」的人到底是哪三個星座吧！

天秤座：猶豫不決 不想當壞人

天秤最怕衝突，最怕當壞人。對他們來說，提分手意味著要打破原本的平衡，這種場面讓天秤無法承受。天秤心裡明明清楚感情已經變了，卻不斷安慰自己：「只是暫時的吧」、「再撐一下說不定會變好」。天秤會讓互動越來越冷淡，希望對方開口說分手，這樣責任就不在自己身上。當你發現天秤變得特別客氣、回覆訊息從「秒回」變「不回」，這就是信號。

金牛座：沉沒成本 寧可固守關係

金牛最難放下的不是愛，而是「習慣」。即使熱情不再，金牛依舊會因為不想改變生活節奏而選擇留下。重新認識一個人、培養新感情，對金牛來說太麻煩了，他們傾向於繼續待在不溫不火的關係裡。再加上金牛很在意「沉沒成本」，覺得「在一起這麼多年，怎能說放就放」。於是，雖然他們依然繼續交往，但相處卻愈來愈平淡。

巨蟹座：心軟念舊 不想傷人

巨蟹之所以難以開口，往往是因為太心軟。光想到提分手，對方出現失落的表情，巨蟹就退縮了。巨蟹更怕「後悔」，萬一分了想回頭怎麼辦？於是，巨蟹寧願用照顧來掩蓋愛已不在的空洞。伴侶仍能感受到巨蟹日常的關心，但巨蟹卻開始不再撒嬌、不再分享內心深處的感受。巨蟹把自己困在「怕傷人、怕後悔」的矛盾裡，也讓關係陷入僵局。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

分手 星座

相關新聞

