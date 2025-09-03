聽新聞
9月7日白露禁忌多！別穿太露、別喝冰水、兩生肖注意安全
小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，在24節氣中，每年的白露多在國曆的9月7日，並且太陽黃經位在165°。然而白露節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，夜晚水氣凝結，到了清晨時，樹葉與花朵會有很多露珠。古人也以四個節氣搭配五行，秋天五形為金，金又為白，以白色來形容秋天的露水，故稱為「白露」。
▍白露禁忌
1、穿衣不宜裸露：
白露之後天氣會轉涼，所以穿衣服不宜外露，容易感冒著涼。
2、禁喝冰水：
白露天氣轉涼，喝太多冰水容易頭暈發冷，寒氣過重。
3、忌過度運動：
白露毛細孔會變小，倘若這個時候進行劇烈運動，容易造成氣血循環不好，身體不易代謝，身體淤堵會有損健康。
4、睡覺冷氣不宜調太低：
冷氣調太低容易過冷，身體容易在夜晚發冷，導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞、手腳冰冷。
5、忌夜晚不蓋被：
白露天氣轉寒，夜晚較涼，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。
6、兩生肖注意：
白露沖蛇與雞這兩生肖，外出遠行要注意安全，尤其要遠離感冒中的人，以防病魔纏身。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
