6日中元節辦普度禁忌大公開！開工廠紙錢要逐張燒 投資股票必備紅柿

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月6日是中元節辦理普度儀式的時間，命理師楊登嵙分享祭祀的禁忌與習俗。圖／AI生成

目前正值農曆鬼月，此時也是民眾舉行普度儀式的時間，通常會在農曆七月一日、十五日（中元節）與三十日辦理，本月6日是中元節，命理師楊登嵙提醒，若是開工廠的業者，紙錢記得逐張燒，讓好兄弟「移民」，投資股票的民眾，祭祀水果必備「紅柿」，象徵事事如意。

命理師楊登嵙說，農曆七月俗稱鬼月，一般民間習俗都會在農曆七月一日、七月十五日、七月三十日這三天，以豐盛的三牲或五牲祭品，祭拜無主的孤魂野鬼，此舉動稱拜「中元公」，中元節也是祭拜祖先的好日子，一般要準備雞、鮮花、龍眼、荔枝、酒、罐頭等，水果儘量選購有葉子的較好，因葉子代表事業也代表生意，可增加事業興隆運勢。

楊登嵙說，若在中元節當天沒有祭拜儀式，會使孤魂野鬼沒東西吃，民俗上沒祭祀的家庭，恐怕會被好兄弟「點名作記號」，招來負能量，因此不辦理普度的民眾，也可以用虔誠的心跟著此習俗做做看，「不迷信，寧可信其有」。

楊登嵙分享，如果家中開工廠，此日則需燒大量金紙，建議「一張接著一張燒」，讓好兄弟慢慢拿著紙錢「移民」，前往它處，好讓工廠淨化得以產量正常。如果是做生意或買賣股票的民眾，可在祭祀水果中，加入紅柿子，代表事事如意、財源廣進。

楊登嵙提醒，每年一進入農曆七月，民俗禁忌多，對於深信好兄弟習俗的國人來說，無形的力量，遠比人的力量多好幾倍，為了避免惹好兄弟眼紅，惹禍上身，所以有許多慶祝活動也都暫停或延期。

農曆七月禁忌活動分述如下：

1.不宜嫁娶

2.不買新房子

3.不開刀

4.不生產

5.不開幕

6.不安葬

7.不買車

8.不游泳、戲水

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

普度 好兄弟 楊登嵙 中元節 農曆七月

