快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

這3個生肖一談戀愛就優柔寡斷 愛情總是跌跌撞撞

聯合新聞網／ 綜合報導
屬蛇、屬猴與屬羊的人，常因優柔寡斷而在愛情路上跌跌撞撞。示意圖／Ingimage
屬蛇、屬猴與屬羊的人，常因優柔寡斷而在愛情路上跌跌撞撞。示意圖／Ingimage

當話題落在愛情時，不同生肖的人展現出迥異的情感態度。據《搜狐網》報導，屬蛇、屬猴與屬羊的人，就常因優柔寡斷而在愛情路上跌跌撞撞。

生肖蛇

屬蛇的人氣質沉穩，待人溫和，如冬日暖陽般令人舒適。然而，在愛情面前，他們容易猶疑不決，他們害怕投入後卻失去，害怕受傷的痛苦，因此總在取捨之間徘徊。這樣的顧慮雖然出自細膩，但也讓他們錯過不少本可攜手相伴的良緣。

生肖猴

屬猴的人以聰慧靈敏著稱，他們思維敏捷、反應迅速，但涉及情感時，他們往往顯得過於敏感與多疑。對背叛的恐懼，對傷害的憂慮，讓他們不自覺地築起防線。這份小心翼翼雖能減少風險，卻同時隔絕了真誠的靠近，讓許多緣分悄然溜走。

生肖羊

屬羊的人以溫柔體貼聞名，他們心思細膩、充滿同理心。然而，這樣的性格也讓他們在愛情裡顯得依賴及被動。對失去的恐懼，對改變的不安，讓他們緊緊抓住愛情不放。過分的依附反而令關係失去平衡，也讓屬羊的人失去原屬於他們的愛情。

愛情，本就是需要勇敢的領域。對屬蛇、屬猴、屬羊的人來說，優柔寡斷是他們必須學會克服的課題，唯有在關鍵時刻直面不安，跨越恐懼，才能真正擁抱幸福。

愛情 生肖 恐懼 不安 害怕

延伸閱讀

突然消失又出現、拒絕承認錯誤 心理學家揭最新「有毒戀愛」方式

「無法撫養、不敢說出口」 日本小情侶竟將新生女嬰活活悶死

「偉大愛情」非票房保證！Z世代對三角戀劇情無感 專家揭原因

摸機車座墊是性騷擾？律師提醒：「這些行為」通通踩線

相關新聞

不求永遠的愛！3星座男激情來得快、散更快 戀愛有如龍捲風

每當談論到愛情，有些星座的特質特別鮮明，令人難以忽視...

這3個生肖一談戀愛就優柔寡斷 愛情總是跌跌撞撞

當話題落在愛情時，不同生肖的人展現出迥異的情感態度...

醫院中元普度祭拜供品有學問 鳳梨不上桌 奶瓶、奶嘴撫慰小天使

農曆7月15日中元節普度是民間傳統習俗，醫療院所也不免俗會辦普度祭拜病逝的亡魂，但供品選擇也大有學問，其中鳳梨及餅乾類「...

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

時間進入農曆七月中旬，各地紛紛展開中元普渡祭拜。普渡過後，該如何避免「好兄弟」賴著不走，造成家中不安？易經民俗專家高輔進在臉書發文表示，普渡本意是安撫好兄弟，但若祭文或儀式處理不當，恐讓無形眾生留在家中，進而影響運勢。

天選肥羊？三星座最容易被詐騙...獅子太自信、「這動物」同情心氾濫

網路上各種人都有，其中更不乏想要騙取你金錢的人士，民眾們都必須提高警覺，避免受騙。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被欺騙的星座，請參考太陽、水星、上升星座。

12星座出社會升級「職場2.0版」…雙子開始傾聽、牡羊變更勇敢

離開校園、踏入社會，每個人都會因環境與挑戰而改變，星座特質也隨之進化，變得更適應職場生存。搜狐網分享，12星座步入社會之後的性格變化，快來看看你的優勢在哪裡吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。