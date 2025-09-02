快訊

醫院中元普度祭拜供品有學問 鳳梨不上桌 奶瓶、奶嘴撫慰小天使

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
郭綜合醫院近期舉行普度祭拜好兄弟，院方除準備一般水果、泡麵及糕餅外，較特殊單位則慎重其事，供品選擇上也有學問，像是鳳梨、餅乾類的「旺旺仙貝」絕不能上桌。圖／郭綜合醫院提供
郭綜合醫院近期舉行普度祭拜好兄弟，院方除準備一般水果、泡麵及糕餅外，較特殊單位則慎重其事，供品選擇上也有學問，像是鳳梨、餅乾類的「旺旺仙貝」絕不能上桌。圖／郭綜合醫院提供

農曆7月15日中元節普度是民間傳統習俗，醫療院所也不免俗會辦普度祭拜病逝的亡魂，但供品選擇也大有學問，其中鳳梨及餅乾類「旺旺仙貝」絕不能擺上桌，有醫院則會準備奶瓶、奶嘴及玩具等祭拜嬰靈，希望小生命能投胎到好人家。

農曆7月各界都會普度好兄弟，醫療院所更是上演生老病死的場域，對於傳統普度習俗也相當重視，台南郭綜合醫院近期舉行普度，院方除準備一般水果、泡麵及糕餅外，較特殊單位則慎重其事，供品選擇上也更有學問，像是鳳梨、餅乾類的「旺旺仙貝」絕不能上桌，否則不該來的東西「旺」起來，那就麻煩了。

有開刀病房醫護人員說，若沒有親身經歷，有些人總認為農曆7月拜拜是迷信怪力亂神，但為求平安，除非有特殊宗教信仰，否則大家都會撥冗拈香拜一下，也表達對民間習俗的尊重。

另外，醫療院所內難免會有未能長大的「小天使」，奇美醫院每年除依循傳統準備豐盛供品祭祀「好兄弟」外，也會準備特別的供品給「小天使」，像是供桌上會擺放奶嘴、奶瓶、玩具及零食點心等，希望這些來不及長大的孩子能感受到溫暖。不少民眾聽聞這些特殊供品的意義，也感受到普度溫情的一面。

此外，台南市政府民治市政中心今也舉辦中元聯合祈福普度祭典，由市長黃偉哲擔任主祭官，率領市府團隊虔誠祭拜，同時為響應環保減碳政策，以功代金，由黃偉哲手持一柱清香代表全體市府員工上香，祈求台南市民健康平安，市政運作圓滿順利。

台南市政府民治市政中心今舉辦中元聯合祈福普度祭典，由市長黃偉哲擔任主祭官，率領市府團隊虔誠祭拜。圖／南市府提供
台南市政府民治市政中心今舉辦中元聯合祈福普度祭典，由市長黃偉哲擔任主祭官，率領市府團隊虔誠祭拜。圖／南市府提供
奇美醫院每年除依循傳統準備豐盛供品祭祀「好兄弟」外，也會準備特別的供品給「小天使」，像是供桌上會擺放奶嘴、奶瓶、玩具及零食點心等，希望這些來不及長大的孩子能感受到溫暖。圖／奇美醫院提供
奇美醫院每年除依循傳統準備豐盛供品祭祀「好兄弟」外，也會準備特別的供品給「小天使」，像是供桌上會擺放奶嘴、奶瓶、玩具及零食點心等，希望這些來不及長大的孩子能感受到溫暖。圖／奇美醫院提供

普度 供品 鬼月 好兄弟

