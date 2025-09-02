中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

時間進入農曆七月中旬，各地紛紛展開中元普渡祭拜。普渡過後，該如何避免「好兄弟」賴著不走，造成家中不安？易經民俗專家高輔進在臉書發文表示，普渡本意是安撫好兄弟，但若祭文或儀式處理不當，恐讓無形眾生留在家中，進而影響運勢。

高輔進表示，普渡祭典主要是準備三牲、水果及乾糧零食，供好兄弟享用。通常祭拜後，好兄弟會自行離去，但若誦念的祭文出現錯誤，就可能導致祂們「賴著不走」。

高輔進強調，祭拜神明時常祈求「保佑全家平安」或「財源滾滾」，但在祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」或是求財運，避免好兄弟享受到普渡的福利後，容易賴著不走，家宅恐不寧。

他進一步指出，從民俗角度來看，農曆七月又稱孝親月，是一個「付出」的月份，普渡是透過供品安撫好兄弟，而不是向祂們索求福報，因此心念與祭文內容尤其重要。祭拜好兄弟應該著重於「勿來干擾全家的運勢」，並在最後加上「各歸其位」，這樣好兄弟享用完普渡後，就會走人離開。

至於普渡結束後如何確保家中磁場清淨，高輔進建議可採取四種方式：

點燃檀香原料製成的淨香，淨化空間，驅散陰氣。 在家中擺放黃金葛或虎尾蘭盆栽，藉由植物淨化環境能量。 若感覺情況嚴重，可在室內灑鹽米，去除無形濁氣。 前往大型宮廟取淨化符令，帶回家進行灑淨，確保環境清淨安寧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦