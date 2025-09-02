快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

聯合新聞網／ 綜合報導
普度時有禁忌易誤觸應特別注意。圖／AI生成
普度時有禁忌易誤觸應特別注意。圖／AI生成

時間進入農曆七月中旬，各地紛紛展開中元普渡祭拜。普渡過後，該如何避免「好兄弟」賴著不走，造成家中不安？易經民俗專家高輔進在臉書發文表示，普渡本意是安撫好兄弟，但若祭文或儀式處理不當，恐讓無形眾生留在家中，進而影響運勢。

高輔進表示，普渡祭典主要是準備三牲、水果及乾糧零食，供好兄弟享用。通常祭拜後，好兄弟會自行離去，但若誦念的祭文出現錯誤，就可能導致祂們「賴著不走」。

高輔進強調，祭拜神明時常祈求「保佑全家平安」或「財源滾滾」，但在祭拜好兄弟時，千萬不要說「保佑全家平安」或是求財運，避免好兄弟享受到普渡的福利後，容易賴著不走，家宅恐不寧。

他進一步指出，從民俗角度來看，農曆七月又稱孝親月，是一個「付出」的月份，普渡是透過供品安撫好兄弟，而不是向祂們索求福報，因此心念與祭文內容尤其重要。祭拜好兄弟應該著重於「勿來干擾全家的運勢」，並在最後加上「各歸其位」，這樣好兄弟享用完普渡後，就會走人離開。

至於普渡結束後如何確保家中磁場清淨，高輔進建議可採取四種方式：

點燃檀香原料製成的淨香，淨化空間，驅散陰氣。

在家中擺放黃金葛或虎尾蘭盆栽，藉由植物淨化環境能量。

若感覺情況嚴重，可在室內灑鹽米，去除無形濁氣。

前往大型宮廟取淨化符令，帶回家進行灑淨，確保環境清淨安寧。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 中元普渡

延伸閱讀

照片、護身符別亂放！命理師：錢包5樣物品恐害財運漏光

半夜醒來不要看時間？日專家籲13個「起床後千萬別做」的事

照片、護身符別亂放！命理師：錢包5樣物品恐害財運漏光

中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」

相關新聞

醫院中元普度祭拜供品有學問 鳳梨不上桌 奶瓶、奶嘴撫慰小天使

農曆7月15日中元節普度是民間傳統習俗，醫療院所也不免俗會辦普度祭拜病逝的亡魂，但供品選擇也大有學問，其中鳳梨及餅乾類「...

中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場

時間進入農曆七月中旬，各地紛紛展開中元普渡祭拜。普渡過後，該如何避免「好兄弟」賴著不走，造成家中不安？易經民俗專家高輔進在臉書發文表示，普渡本意是安撫好兄弟，但若祭文或儀式處理不當，恐讓無形眾生留在家中，進而影響運勢。

天選肥羊？三星座最容易被詐騙...獅子太自信、「這動物」同情心氾濫

網路上各種人都有，其中更不乏想要騙取你金錢的人士，民眾們都必須提高警覺，避免受騙。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被欺騙的星座，請參考太陽、水星、上升星座。

12星座出社會升級「職場2.0版」…雙子開始傾聽、牡羊變更勇敢

離開校園、踏入社會，每個人都會因環境與挑戰而改變，星座特質也隨之進化，變得更適應職場生存。搜狐網分享，12星座步入社會之後的性格變化，快來看看你的優勢在哪裡吧！

三星座「愛情沒有灰色地帶」！愛時熱情似火、不愛了轉身就走

每個人愛情觀不同，有些人一見鍾情、有人卻是日久生情，有些人可以慢慢試探、曖昧不明，有些人喜歡就「丟直球」告白，當下就交往，不喜歡就直接分手。搜狐網分享有三大星座「愛就熱，不愛就冷」，感覺不對就轉身離開，完全沒有中間值，快看看都有誰上榜。

周日白露逢鬼月「肅殺之氣轉旺」！命理師勸有錯快懺悔：好兄弟看不下去

廿四節氣中「白露」是秋天的第三個節氣，今年會在陽曆9月7日下午16時51分41秒交節氣，當天也是農曆7月16日。命理師柯柏成老師分享「白露」招財、引貴人大法，並提醒這個生肖容易遇到計畫落空、貴人收手的狀況，還有「農曆3月」出生的人要注意身體狀況，避免熬夜或過勞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。