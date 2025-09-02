快訊

周日白露「肅殺之氣轉旺」！命理師勸有錯快懺悔：好兄弟看不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為節氣白露示意圖。圖／ingimage
圖為節氣白露示意圖。圖／ingimage

廿四節氣中「白露」是秋天的第三個節氣，今年會在陽曆9月7日下午16時51分41秒交節氣，當天也是農曆7月16日。命理師柯柏成老師分享「白露」招財、引貴人大法，並提醒這個生肖容易遇到計畫落空、貴人收手的狀況，還有「農曆3月」出生的人要注意身體狀況，避免熬夜或過勞。

根據《月令七十二候集解》《孝緯經》記載，當太陽到達黃經165度時為「白露」。秋天氣溫下降，露水凝結，清晨會在草木和地面上形成露珠，且古人認為秋天五行屬金，金又為白色，因此稱秋露為「白露」，柯柏成老師指出，這天起日子緩緩進入秋天，雖然偶有秋老虎發威燠熱，但傍晚過後已有涼意。

肅殺之氣轉旺 有錯快懺悔

柯柏成老師表示，「白露」過後屬金的肅殺之氣正逐漸轉旺，人們過去如果有做不法不義的事情，「白露」都會很容易被揭發出來無所遁形。尤其今年閏六月，「白露」節氣介於民俗傳統七月半，「好兄弟」也還在外面，特別容易看不下去而落井下石。建議如果有做虧心事或賺不義之財，要儘快懺悔改過。

今年是晚白露 天氣很快轉涼

「白露」交節氣時間也有學問，柯柏成老師分享，農諺有：「早白露濕漉漉，晚白露涼颼颼」。根據古早農業社會的經驗，午時以前交節氣的為「早白露」，以後的是「晚白露」，「早白露」，預告著接下會是多雨天氣，「晚白露」則預告氣候很快轉涼，今年交節氣落在下午，因此接下來天氣應該會很快轉涼。

白露招財招貴法

「白露」當日，可在家中正西方擺上白色或黃色鮮花共7朵，利於收金氣、聚財源及貴人運，當花自然凋謝就可以收掉。

老師提醒，「白露」時屬龍的朋友可能會遇到突發狀況，原本答應幫忙的貴人會突然收手，改為觀望，或原本談好合作條件的對象也會突然卡關。另外不分生肖「農曆三月」出生的朋友要注意一下自己的身體狀況，避免過度勞累及熬夜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

白露 節氣 閏六月 好兄弟 農曆七月

周日白露「肅殺之氣轉旺」！命理師勸有錯快懺悔：好兄弟看不下去

廿四節氣中「白露」是秋天的第三個節氣,今年會在陽曆9月7日下午16時51分41秒交節氣,當天也是農曆7月16日。命理師柯柏成老師分享「白露」招財、引貴人大法,並提醒這個生肖容易遇到計畫落空、貴人收手的狀況,還有「農曆3月」出生的人要注意身體狀況,避免熬夜或過勞。

