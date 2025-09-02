照片、護身符別亂放！命理師：錢包5樣物品恐害財運漏光

錢包幾乎是每個人每天都會用到的物品，鑽研易經多年的命理師王昆山提醒，錢包內若放錯物品，恐怕會在不知不覺中「漏財」，讓財運流失守不住，點名5類物品最好不要放在錢包內。

一、過世親人或寵物照片

由於能量磁場不同，若長期放置在錢包裡，容易干擾財運，建議想隨身攜帶可以改放在一般包包內。不過如果看到照片能帶來正向心情並無禁忌，但若引發悲傷情緒，最好避免。

二、鑰匙等尖銳物品

象徵「損財」，不宜與金錢放在一起。

三、發票、簽帳單

這些象徵支出的票據若堆積過久，會導致財氣外流，因此建議定期清理。

四、別人的名片

因為名片承載著個人能量磁場，若隨意收在錢包裡，可能影響自身財運，即便是成功人士的名片，能量也不一定適合每個人，建議應統一收納在名片夾中。

五、過期的護身符

提醒民眾求了護身符要對神明心存感恩，逢年過節要回廟裡過爐，否則不僅無法發揮庇佑效果，還可能對財運造成負面影響。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

