中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」

聯合新聞網／ 文‧小孟老師星座塔羅牌之清水孟
中元節普渡示意圖。圖／AI生成
今年有閏六月，鬼月來得比較晚，9月6日才是農曆7月15日中元節。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書整理，中元十五項普渡禁忌，千萬別觸犯，以免惹怒「好兄弟」，公司家宅不寧。

👻中元普渡禁忌👻

1.手機不宜放普渡桌：

手機有電磁波，放在普渡桌上，好兄弟容易跟進家裡或辦公室。

2.普渡品要雙數：

雙數為陰，因此準備餅乾與罐頭汽水祭拜最好要雙數。

3.罐頭口味不宜辣：

不宜用辣味，以免好兄弟過辣發脾氣。

4.普渡用品要保鮮：

普渡若有三牲，不宜在太陽下曬太久，以免熟食壞掉影響腸胃。

5.注意賞味期限：

罐頭餅乾零食不宜用過期品，或放家裡過久的乾糧。

6.這些口味不宜：

不要有薑、蒜味的乾糧，因為薑蒜有驅邪鎮煞功能，好兄弟不敢接近。

7.注意禮貌：

普渡過程不可罵髒話，或者與人爭吵以免觸怒好兄弟。

8.香斷掉這樣做：

普渡中香不小心折斷掉，要換新香，舊香拿去金爐燒；若香掉到地板沒關係可再撿起重插香。

9.盥洗用具買新的：

普渡品若有拜臉盆牙膏牙刷，建議買新的。

10.拜完的食物可吃嗎？

很多人問這件事，答案是：「可以」，中元拜拜食物沒有任何禁忌，也不會有吃完後會卡陰。反過來說，好兄弟還要謝謝你，幫祂們準備好吃的，怎麼會來害你呢？反而還會加持你感恩你。

11.供品千萬千萬千萬不能退貨(很重要，所以說三次)：

千萬不可以去大賣場買普渡品拜完後再退貨，之前不少人這麽做；反而無形中減少福報，衰事連連。

12.燒哪種紙錢：

燒給好兄弟要燒小銀，不可以燒大銀，以免好兄弟搬不動錢，因為大銀比較大比較重適合給祖先，小銀方便好兄弟攜帶。

13.別亂承諾：

祭拜時不要承諾好兄弟事情，如：「只要你幫我賺大錢，我就下次辦的更豐盛..等。」因為好兄弟頭腦比較直接，若下次沒有達到祂們的認知要求，會讓主人較為不順利。

14.鄰居普渡別去鬧：

行人鄰居路過普渡桌，若看見有人燒紙錢太誇張，不要太過去理論，以免傷和氣又惹怒好兄弟，建議和氣跟主人說。

15.燒紙錢要注意：

燒紙錢建議蓋蓋子，遠離樹葉樹木.電線.瓦斯桶.還有垃圾桶，以免造成火災。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 好兄弟 中元普渡

每日星座運勢／處女宜謙虛不宜躁進 以免落人口實

2025-09-02牡羊座短評：困難來了也不要慌亂，應泰然處之。【整體運】今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力

神像鬍子隨時間變長…科學或迷信？命理師解讀：天時地利人和

苗栗縣竹南龍鳳宮後殿供奉九尊財神，近日又因神像的「鬍鬚變長」引發信徒熱議，其中武財神的鬍鬚長達40公分，連廟方人員也直說...

農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替

農曆七月十五日中元節即將來臨，全台將進入一年一度的普渡季節。對此，清水孟星座塔羅的小孟老師特別提醒，有15個姓氏在這段期間容易成為「抓交替」對象，應格外謹慎，避免靠近水域或從事高風險活動，以保平安。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍提防有心人士、金牛強敵出現、巨蟹感情運旺

本週六天王星開始逆行，非主流聲音震動社會，眾人看見其他可能。週一土星逆回雙魚，迎來最後一波處理Me Too的機會，適合為自己發聲。週二水星進處女，大眾講求溝通的效率和精準性，關注職場和工作態度等議題。

本周「血型×生肖」財運TOP5！第一名橫掃財氣 「這行業」成發財關鍵

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把握機會，就能使荷包更加飽滿，有人則是多用一些創意，就能帶來源源不絕的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

