中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
今年有閏六月，鬼月來得比較晚，9月6日才是農曆7月15日中元節。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書整理，中元十五項普渡禁忌，千萬別觸犯，以免惹怒「好兄弟」，公司家宅不寧。
👻中元普渡禁忌👻
1.手機不宜放普渡桌：
手機有電磁波，放在普渡桌上，好兄弟容易跟進家裡或辦公室。
2.普渡品要雙數：
雙數為陰，因此準備餅乾與罐頭汽水祭拜最好要雙數。
3.罐頭口味不宜辣：
不宜用辣味，以免好兄弟過辣發脾氣。
4.普渡用品要保鮮：
普渡若有三牲，不宜在太陽下曬太久，以免熟食壞掉影響腸胃。
5.注意賞味期限：
罐頭餅乾零食不宜用過期品，或放家裡過久的乾糧。
6.這些口味不宜：
不要有薑、蒜味的乾糧，因為薑蒜有驅邪鎮煞功能，好兄弟不敢接近。
7.注意禮貌：
普渡過程不可罵髒話，或者與人爭吵以免觸怒好兄弟。
8.香斷掉這樣做：
普渡中香不小心折斷掉，要換新香，舊香拿去金爐燒；若香掉到地板沒關係可再撿起重插香。
9.盥洗用具買新的：
普渡品若有拜臉盆牙膏牙刷，建議買新的。
10.拜完的食物可吃嗎？
很多人問這件事，答案是：「可以」，中元拜拜食物沒有任何禁忌，也不會有吃完後會卡陰。反過來說，好兄弟還要謝謝你，幫祂們準備好吃的，怎麼會來害你呢？反而還會加持你感恩你。
11.供品千萬千萬千萬不能退貨(很重要，所以說三次)：
千萬不可以去大賣場買普渡品拜完後再退貨，之前不少人這麽做；反而無形中減少福報，衰事連連。
12.燒哪種紙錢：
燒給好兄弟要燒小銀，不可以燒大銀，以免好兄弟搬不動錢，因為大銀比較大比較重適合給祖先，小銀方便好兄弟攜帶。
13.別亂承諾：
祭拜時不要承諾好兄弟事情，如：「只要你幫我賺大錢，我就下次辦的更豐盛..等。」因為好兄弟頭腦比較直接，若下次沒有達到祂們的認知要求，會讓主人較為不順利。
14.鄰居普渡別去鬧：
行人鄰居路過普渡桌，若看見有人燒紙錢太誇張，不要太過去理論，以免傷和氣又惹怒好兄弟，建議和氣跟主人說。
15.燒紙錢要注意：
燒紙錢建議蓋蓋子，遠離樹葉樹木.電線.瓦斯桶.還有垃圾桶，以免造成火災。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
