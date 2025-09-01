神像鬍子隨時間變長…科學或迷信？命理師解讀：天時地利人和

苗栗縣竹南龍鳳宮後殿供奉九尊財神，近日又因神像的「鬍鬚變長」引發信徒熱議，其中武財神的鬍鬚長達40公分，連廟方人員也直說鬍鬚變長原因為何，令人好奇，命理師楊登嵙解釋，不只龍鳳宮，彰化關帝廟、嘉義達天宮、南投武昌宮都有神像鬍鬚變長的狀況，目前暫無科學實證解釋，但他認為，神像鬍鬚變長，信仰上代表該廟宇有「神威顯赫」之意。

近日苗栗縣竹南龍鳳宮後殿九尊財神因鬍鬚變長，引發信眾討論，也有媒體報導，命理師楊登嵙說，廟宇神像多以纖維、馬毛製作，為何會有變長狀況，暫無科學實證，不過神像鬍鬚變長的說法，不只竹南龍鳳宮有，台灣各地的知名廟宇都有類似情況。

楊登嵙分享，彰化市縣定古蹟關帝廟在數年前修建時，也發現廟內一尊泥塑的關聖帝君神像鬍鬚變長，長約23公分，另外已有200年歷史，主奉玄天上帝的嘉義中埔鄉達天宮，廟中玄天上帝神像也有鬍鬚變長15公分的情形。

另外南投的集集武昌宮也在921大地震後，廟內玄天上帝神像的鬍子也變長，都有信眾分享。

楊登嵙認為，神像一般是用蠶絲或尼龍絲或馬毛做成，照常理來說，不會變長，但也沒有科學研究，為何神像鬍鬚會變長，若以宗教信仰角度解釋，只能說是廟宇通常蓋在風水寶地，也因為廟宇香火旺盛，「天時地利人和」造成磁場轉變，才有鬍鬚變長的狀況，象徵「神威顯赫」，也是可供信眾津津樂道的話題之一。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。