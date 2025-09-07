殺破狼週運勢／白羊對工作身心俱疲 獅子桃花旺盛時期

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，目前正在熱戀狀態，不論對象是真實或是虛擬，都會陷入愉悅的情緒中。有穩定對象的白羊座，和喜歡的人床頭吵床尾和，親密關係頻繁。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星脫離不良相位的影響，覺得自己受到委屈時，會有許多兩肋插刀的好友成為你的後盾，除了替你討回公道，也會在生活上給予幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕影響著工作宮位的太陽與水星，對於工作已經身心俱疲，會希望放長假休息，或是決定請辭。某些白羊座覺得職場不友善，充滿毒素，會想轉換跑道。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到火星影響，親人過度干涉你的情感問題，甚至幫你安排相親對象，覺得很煩。某些白羊座則是居住空間需要重新裝潢，但週遭的人意見太多，使得工程不斷延期。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星相位良好，親人對自己十分寵溺，會請客吃大餐，或是在經濟上給予支援。某些金牛座會與家人一起去旅行，共享天倫之樂，感到很愉快。

工作運方面，在志業宮位的冥王星與天王星有良好連結，會獲得許多臨時性的兼職，ＣＰ值很高，賺到許多零用錢，對經濟不無小補。某些金牛座正在發展副業，開始有些進帳，具有發展潛力。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，與某個朋友發生不愉快，價值觀不合，決定封鎖對方，不再往來。某些金牛座則是得知過去認識的人士，已經撒手人寰，感到無限唏噓。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽、水星受到月蝕能量影響，原本覺得有希望發展的戀情，殺出條件很好的情敵，把喜歡的人追走，自己只能默默承受失戀的痛苦。感情穩定的金牛座，會有人挑撥兩人之間的關係，使你不太舒服。

雙子座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星相位良好，會搭乘觀光列車，或是以坐郵輪的方式，到沒去過的城市遊覽，可盡情享受美食或是奢華的設施，心情也會比較慵懶地享受旅程。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的金星相位良好，面試新工作十分討喜，很快就收到錄取通知了，參加任何資格認證與測驗，猜題準確，可通過門檻，進入公務部門，或是接受高等教育的機會。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，職場人事大搬風，有些同事覺得不合理，紛紛掛冠求去，你可能也會在這段時間跳槽到比較穩定的領域，或是職務、單位皆會有大幅度的調動。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在金錢宮位的木星影響，與喜歡的人對於吃哪家餐廳意見不合，因此大吵一架，會覺得對方不體諒自己。某些雙子座花很多錢討戀愛對象歡心，但對方卻不接受，使你感到很挫折。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星相位良好，手上有餘裕的閒錢，會去享受美食，或是購買一些奢侈品，好好犒賞自己一下。在財務宮位的冥王星相位良好，投資標的一支獨秀，無形資產增加。

遠行運方面，月蝕發生在遠行宮位，在海外工作、外派、留學、打工渡假、交換學生的巨蟹座，會結束海外的生活，回到家鄉來，某些巨蟹座則是將論文交出去，取得了學位。

本週須注意的部分

交通運方面，水星與太陽呈現合相，受到月蝕能量影響，交通工具故障頻頻，可能要換新車了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，需注意交通安全。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到在命宮的木星影響，與親人發生不愉快的事件，會氣到離家出走，不想回家。某些巨蟹座租約到期，短時間內要找到新的居住地搬家。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的金星相位良好，桃花旺盛的時期，會有人對你表示好感，甚至大膽告白。某些獅子座則是對喜歡的人拋直球，對方居然接受了你的情感，兩人會試著交往看看。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星有良好連結，這段時間會有許多與海外人士交流的機會，會因此結交異國的朋友。某些獅子座則是會幫助來國內觀光的旅客，覺得幫助他人很愉快。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，會有一筆非花不可的資金，造成你嚴重負債。有投資習慣的獅子座，投資標的因為經營不善，市值快速蒸發，投資的資產難以脫手，資金完全虧損掉。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，經常需要跑外務，或是出差，十分勞累，交通工具故障頻頻，修繕費用驚人，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，需特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星脫離不良相位的影響，目前獨立作業，雖然辛苦，許多事都要自己包辦，但是比起待在不友善的職場，壓力還不至於這麼大。某些處女座正職之外自己開斜槓，經營得有聲有色，被動收入增加不少。

金錢運方面，土星離開財務宮位，許多債務清空，會覺得經濟壓力比過去輕鬆一些。有投資習慣的處女座，投資標的指數回穩，與購入時持平，可選在適當時機了結，將資金贖回。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，和越是重要的人，情緒管理要越好，此時很容易因為一些小事，使得他決定離開你。感情穩定的處女座，需特別注意情感對象的身體健康與人身安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到金錢宮位的火星影響，最近要參加的婚喪喜慶活動較多，荷包因此大失血。某些處女座則是交際應酬邀約不斷，常常自掏腰包請客，開銷非常大。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星相位良好，會收到他人餽贈的禮物，都是你很喜歡的東西。同時交際應酬的邀約不斷，與許多好朋友相聚，感到十分愉快。

感情運方面，土星離開情感宮位，與過去的情感對象雙方和解，做不成情人也能成為好朋友。某些天秤座與喜歡的人冰釋前嫌，雙方其實都在乎著彼此，兩人關係再度曖昧起來。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，工作會有重大人事變動，可能會調單位，甚至被資遣。某些天秤座則是受不了有毒的職場環境，選擇裸辭，不想被扭曲的價值觀影響身心靈。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，當心罹患腸胃方面的疾病，女性則要注意婦科方面的問題，嚴重的話，甚至會需要動手術治療。某些天秤座會被診斷出較為棘手的病症。

天蠍座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的金星相位良好，同時土星也離開了工作宮位，目前職場氣氛比較友善，工作量減輕許多，最近會顯得較為慵懶。某些天蠍座承接了光鮮亮麗的任務，會與大廠商或名人合作。

金錢運佳，在財務宮位的天王星相位良好，會獲得長輩贈與的一筆資產，可讓你少奮鬥好幾年。有投資習慣的天蠍座，標的物在短期內波動劇烈，可伺機而動，在短期內買進賣出，賺進不少零用錢。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛、子女宮位，受到在人際關係宮位的太陽與水星影響，喜歡的人被情敵橫刀奪愛，戀情以失敗告終。感情穩定的天蠍座，則要小心小孩與寵物的身體健康與人身安全。

人際關係方面，太陽與水星在人際關係宮位呈現合相，受到月蝕能量影響，他人的情感問題千萬不要多管閒事，免得公親變事主，對方覺得你在挑撥，把你封鎖掉，最後連朋友都做不成。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的金星與人際關係宮位的火星相位良好，出遠門會結識異國人士的朋友，或是受到陌生人在旅程上的幫助，覺得十分感恩。某些射手座則是入住較高級的旅店，享受許多舒適的服務與設施。

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，戀情受到週遭人們的認可，兩人進展順利，雙方會先同居，再考慮是否進入婚姻關係。單身的射手座會被比較特殊的人士吸引，對方的想法比較前衛且有趣。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，須注意家人身體健康與人身安全，此時也比較容易與親人起衝突，這段時間，對待越是重要的人情緒管理要越好，以免發生遺憾的事件。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在財務宮位的木星影響，長輩會留下一些資產，此時會冒出一些根本沒往來過的親戚想分一杯羹，使你不得不尋求法律途徑釐清財務的分配。某些射手座則是在人際關係方面的花費太多。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，在網路上網拍掉一些不需要的東西，換到許多零用錢。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數上揚，可選在適當時機獲利了結。

家宅運方面，土星離開家宅宮位，生病的親人身體有好轉的跡象，使你放心不少。某些摩羯座居住空間的問題獲得解決辦法，可用便宜的價錢修繕，生活品質也煥然一新。

本週須注意的部分

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，交通工具在此時壽終正寢，必須要換新車了，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，都需特別注意安全。

工作運方面，在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的木星影響，工作已經十分忙碌，辦公室的氣氛十分不好，上司不斷亂發脾氣，同事經常出包，每天都有收拾不完的爛攤子。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星相位良好，與喜歡的人相處愉快，情感升溫。單身的水瓶座會邂逅有好感的人士，對方與自己的相處模式很舒服，兩人不排除有發展的可能。

面試運、考試運方面，土星離開了面試與考試宮位，面試新工作會比先前順利，可以找到理想的單位，待遇也不差。考試在沒有準備的情況下，能猜中好幾個自己沒準備的題目，成績也能跨越門檻，取得執業資格。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，會有一筆預期之外的龐大開銷，不但需要動用到存款，可能必須借貸資金才能支付。有投資習慣的水瓶座，由於財務宮位的太陽與水星受到月蝕影響，投資操作不當，或是上當受諞，損失慘重。

工作運方面，在工作宮位的木星受到在遠行宮位的火星影響，會需要到偏僻的地區出差，或是派駐在當地，即便待遇增加許多，也會覺得在外地很辛苦。某些水瓶座經常需要與海外人士斡旋交易事項，在文化差異下，雙方溝通困難。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星相位良好，目前的工作量較少，每天都過著悠閒的生活，可以好好休養生息一陣子。某些雙魚座則是承接光鮮亮麗的案件，與大廠商或是名人合作，羨煞不少人。

金錢運方面，土星離開金錢宮位，兼職性的工作增加，一掃先前經濟困窘的狀態，手頭寬裕許多。某些雙魚座則是砍掉了許多不必要的支出，省下很多錢，才知道先前浪費了不少資金在不必要的開銷上。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，影響到感情宮位的太陽與水星，與喜歡的人關係丕變，雙方因為一些事鬧得不愉快，被對方封鎖，雙方再也不相往來。感情穩定的雙魚座易與情感對象發生爭執，需小心控管情緒，否則容易發生憾事。

健康運方面，月蝕發生在命宮，同時火星在疾厄宮位行進，容易發生急性的疾病，或是血光之災，發生意外傷害的機率較高，飲食注意衛生，容易吃壞肚子，這段時間需特別注意人身安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

