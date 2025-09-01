農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替

農曆七月十五日中元節即將來臨，全台將進入一年一度的普渡季節。對此，清水孟星座塔羅的小孟老師特別提醒，有15個姓氏在這段期間容易成為「抓交替」對象，應格外謹慎，避免靠近水域或從事高風險活動，以保平安。

小孟老師在影片中提到，農曆七月半又稱「鬼門中元」，是台灣傳統祭拜好兄弟的重要日子。他引用俗語「七月半的鴨子不知死活」，提醒大家這段時間若缺乏危機意識，可能會無意間招惹陰靈。傳統信仰中，雞是用來祭祖的供品，而鴨子才是祭拜好兄弟所用，若人在七月無察覺潛藏危險，就如同「鴨子」一樣，渾然不知風險已臨身邊。

他進一步點名15個在此期間需要特別留意的姓氏，包括：李、孫、呂、董、趙、王、安、謝、吳、朱、萬、賴、張、黃、高。這些姓氏者若計畫出遊，應盡量避免海邊、溯溪、泛舟或潛水等活動。若行程無法更動，也建議在出發前誠心禱告祈求平安，降低潛在風險。

此外，小孟老師也提醒，活動結束後務必專心返家，像是去海邊完，避免在回程中頻繁回頭張望，應「直直走回家」以避免留下陰影或惹來不必要的麻煩。農曆七月本就屬敏感時節，保持尊重與敬畏，是保護自己最重要的關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。