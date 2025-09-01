快訊

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

台積電洩密案 工程師為爭取訂單出奧步 意外扯出日商商戰

辭議員轉戰國安會！趙怡翔臉書首發聲 盼交棒「她」延續服務

農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替

聯合新聞網／ 綜合報導
小孟老師特別提醒，有15個姓氏在這段期間容易成為「抓交替」對象，應格外謹慎，避免靠近水域或從事高風險活動，以保平安。圖／AI生成
小孟老師特別提醒，有15個姓氏在這段期間容易成為「抓交替」對象，應格外謹慎，避免靠近水域或從事高風險活動，以保平安。圖／AI生成

農曆七月十五日中元節即將來臨，全台將進入一年一度的普渡季節。對此，清水孟星座塔羅的小孟老師特別提醒，有15個姓氏在這段期間容易成為「抓交替」對象，應格外謹慎，避免靠近水域或從事高風險活動，以保平安。

小孟老師在影片中提到，農曆七月半又稱「鬼門中元」，是台灣傳統祭拜好兄弟的重要日子。他引用俗語「七月半的鴨子不知死活」，提醒大家這段時間若缺乏危機意識，可能會無意間招惹陰靈。傳統信仰中，雞是用來祭祖的供品，而鴨子才是祭拜好兄弟所用，若人在七月無察覺潛藏危險，就如同「鴨子」一樣，渾然不知風險已臨身邊。

他進一步點名15個在此期間需要特別留意的姓氏，包括：李、孫、呂、董、趙、王、安、謝、吳、朱、萬、賴、張、黃、高。這些姓氏者若計畫出遊，應盡量避免海邊、溯溪、泛舟或潛水等活動。若行程無法更動，也建議在出發前誠心禱告祈求平安，降低潛在風險。

此外，小孟老師也提醒，活動結束後務必專心返家，像是去海邊完，避免在回程中頻繁回頭張望，應「直直走回家」以避免留下陰影或惹來不必要的麻煩。農曆七月本就屬敏感時節，保持尊重與敬畏，是保護自己最重要的關鍵。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 溯溪 好兄弟 中元普渡 農曆七月

延伸閱讀

普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

處暑藏天機！命理師曝「7大生肖」運勢逆轉 第一名幸運值超高

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

精準預言726大罷免失敗！命理師再發聲：823空亡卦「更大力量在集結」

相關新聞

中元普渡易犯4大忌！拜錯招來一堆好兄弟衰整年

9月6日是農曆7月15也就是中元節，不少民眾、宮廟等準備普渡，民俗專家廖大乙提醒，1年內曾服喪、辦喪事的人不宜普渡，普渡...

農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替

農曆七月十五日中元節即將來臨，全台將進入一年一度的普渡季節。對此，清水孟星座塔羅的小孟老師特別提醒，有15個姓氏在這段期間容易成為「抓交替」對象，應格外謹慎，避免靠近水域或從事高風險活動，以保平安。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍提防有心人士、金牛強敵出現、巨蟹感情運旺

本週六天王星開始逆行，非主流聲音震動社會，眾人看見其他可能。週一土星逆回雙魚，迎來最後一波處理Me Too的機會，適合為自己發聲。週二水星進處女，大眾講求溝通的效率和精準性，關注職場和工作態度等議題。

本周「血型×生肖」財運TOP5！第一名橫掃財氣 「這行業」成發財關鍵

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把握機會，就能使荷包更加飽滿，有人則是多用一些創意，就能帶來源源不絕的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

9月12生肖運勢出爐！誰旺到爆、誰要小心破財？

新的月份即將到來，你會有好運還是壞運呢，需要注意些什麼事情呢，一起來看看，十二生肖的本月運勢。

每日星座運勢／射手心靈的交流能讓 彼此更加充實

2025-09-01牡羊座短評：今天會顯得固執己見哦！【整體運】與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。