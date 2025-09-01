唐綺陽星座運勢週報：天蠍提防有心人士、金牛強敵出現、巨蟹感情運旺
【唐綺陽星座運勢週報9/1-9/7】
星象影響：天王星逆行、土星逆回雙魚、水星進處女
本週六天王星開始逆行，非主流聲音震動社會，眾人看見其他可能。週一土星逆回雙魚，迎來最後一波處理Me Too的機會，適合為自己發聲。週二水星進處女，大眾講求溝通的效率和精準性，關注職場和工作態度等議題。
12星座個別影響：
雙子：狀態無法兼顧需做抉擇；感情也面臨二選一
天秤：行事小心守法避免踩線；感情不要過度付出
天蠍：提防被有心人士詐騙辜負；感情要看清真相
射手：注意身體健康及睡眠品質；感情爭執白熱化
牡羊：工作計劃逐漸具體成形；感情要把錢談清楚
金牛：強敵出現、考驗志氣；感情有可能爆發情緒
水瓶：原則堅定有點難商量；感情觀念太守舊頑固
雙魚：可先停看聽暫緩腳步；感情亦適合再多觀望
巨蟹：財運佳適合商議金錢；感情運旺告白易成功
獅子：貴人能給予工作助力；感情出現許多愛慕者
處女：好人緣促使業績上升；感情放電魅力無法擋
魔羯：團隊內部運作流暢順利；感情凸顯居家魅力
