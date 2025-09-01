中元普渡易犯4大忌！拜錯招來一堆好兄弟衰整年
9月6日是農曆7月15也就是中元節，不少民眾、宮廟等準備普渡，民俗專家廖大乙提醒，1年內曾服喪、辦喪事的人不宜普渡，普渡嚴禁室內應在「見天處」，慎選普渡供品，別許願避免請鬼拿藥單，拜錯招來一堆「好兄弟」恐衰一整年。
廖大乙指出，民眾大多認為農曆7月15「中元節」要普渡，實際上農曆7月初一「鬼門開」後，其實就可以透過普度施食來賑濟孤幽，以求人鬼均安，不一定要在中元節當天，但時間雖沒特別限制，普度時有4大禁忌易誤觸應特別注意。
農曆7月雖是「好兄弟」、「好姐妹」接受民間善心布施普度供養，是陽人布施捨得的月分，但若家中有直系親屬過世，1年內曾服喪、辦喪事建議不要普渡，尤其公辦的大型普度法會，若有拜天公儀式一定要避開，以免衝撞天公，對神不敬。
若無服喪禁忌，普渡施食時也要注意，普度祭祀場域不能在室內空間，一定要在戶外「能夠見天的地方」，才不會招來一堆「好兄弟」、「好姐妹」進到住家或公司內覓食，以免過多接觸被祂們盯上，也降低祂們流連於室不肯走等狀況。
廖大乙也提醒，普渡供品要慎選，芭樂、番茄、釋迦等多籽屬穢氣不潔的水果，別上供桌；香蕉、李子、梨子3種水果諧音「招你來」不適合放一起拜也很忌諱。反之，蘋果、橘子外型圓滿「平安吉利」、甘蔗「多節且兩頭甜」對人鬼都好。
此外，民眾拜拜很常順口求財或許願，但農曆7月要特別留意，因拜的對象是好兄弟」、「好姐妹」一時不察有所求，無疑是「請鬼拿藥單」可能招致厄運，嚴重恐衰上一整年，甚至犯血光，所以別亂許願要懂得趨吉避凶，化煞保平安最重要。
FB留言