月亮進射手座！4星座情緒起伏大 專家教你「心靈排毒」

當月亮來到象徵自由、探索與冒險精神的射手座時，宇宙釋放出一股渴望突破束縛、奔向未知的能量。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提醒，這樣的星象對所有人並非都是好事，尤其處女、雙子、雙魚與射手的朋友，反而容易感到內在混亂、壓力上升，此時最適合安排一次「心靈排毒」，讓自己重新歸零。

細節焦慮，需要放鬆

向來追求完美與秩序的處女座，在射手月亮的干擾下，會強烈感受到「計畫跟不上變化」的焦慮，不論是日常小插曲還是突發的工作異動，都會讓你陷入不安，甚至影響到睡眠與腸胃狀況。

排毒建議：每天抽出15分鐘進行靜心冥想，讓思緒像天上的白雲一樣飄過，不試圖去抓住任何一個想法，就能慢慢讓大腦放鬆；也建議暫時把工作放下，安排一個不被打擾的午後，單純地放空與休息。

雙子座

思緒雜亂，需要獨處

原本就思緒萬千的雙子，在射手能量加持下更容易出現思緒混亂、健忘、口誤等狀況。當外界刺激過多、內在聲音太吵，容易陷入「什麼都想做，但什麼都做不好」的焦躁循環。

排毒建議：進行一日「數位斷捨離」非常有效，關掉社群通知、關掉手機，留一段時間只做一件事，或乾脆讓自己發呆，也可以寫日記、閱讀、慢跑等方式，幫助腦袋沉澱雜訊，讓注意力重新聚焦。

雙魚座

感受力極強的雙魚，這段時間情緒像海浪一樣反覆拍打，可能因一則訊息、一段對話而掉淚，甚至不知道自己為何低落，若長時間悶著情緒不發洩，很容易感到身心俱疲，也讓親近的人不知所措。

排毒建議：可以選擇繪畫、聽音樂、寫詩或跳舞，透過藝術的形式表達和釋放內心的情感，將那些難以言喻的情緒，轉化為美麗的藝術作品。同時，也可以試著與信賴的朋友或家人傾訴，讓你們的情緒得到一個出口，感受到被理解和被支持的溫暖。

射手座

能量過旺，需要釋放

雖然月亮進入自己的星座，射手反而可能感受到能量「過度膨脹」，內心充滿衝動想逃離一切例行公事，對工作、關係甚至原本喜歡的事都感到煩躁與抗拒，彷彿靈魂被困住。

排毒建議：動起來吧！不管是一趟說走就走的旅行、一場隨性的遠足，或是去海邊走走、騎車吹風，身體動了，心才會鬆開。若無法外出，也可以靠運動流汗或觀看旅遊紀錄片，替自己打造一段自由時光。

