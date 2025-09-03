92歲阿祖離世！每夜凌晨2點找3歲曾孫女聊天「想陪她長大」

「阿嬤」，媽媽的媽媽，在疫情第二年於醫院病逝，享壽九十二歲。當她離世時，我們全家人都沉浸在深深的哀痛之中。媽媽、哥哥、我、阿姨、舅舅，以及舅舅的女友，表哥、表嫂、表姊和小姪子，大家都聚集在阿嬤的靈前為她送行。

表姊沒有帶她的兩個女兒參加喪禮，因為孩子們年紀太小，一個五歲，一個才三歲。她擔心孩子們太小接觸到喪禮的氣場會沖煞到，回來送行時，將兩個女兒交給台北的婆婆照顧。

表姊在科技公司擔任助理工程師，工作繁忙。她的同事中有一位平時接觸法事的朋友，聽到表姊要去參加喪禮，特別提醒她一些防範「不潔」的習俗。她建議表姊在喪禮後，用榕樹葉淨身，避免帶回邪氣。表姊雖然不是特別迷信的人，但身為母親，她對小孩的健康和安全格外在意，因此還是依照同事的建議照做了。

3歲女娃半夜跑陽台 和空氣對話

奇怪的事情發生在喪禮結束後的幾天。表姊的小女兒開始每天凌晨二點醒來，跑到陽台上，像是和某個看不見的朋友聊天與比劃。每當這個時候，表姊也會無故驚醒，然後再也無法入睡。作為一個忙碌的職場媽媽，她平時的生活已經「壓力山大」，現在再加上這種詭異的夜晚經歷，讓她更加疲憊不堪。

這樣的情況持續了一兩個星期，表姊一方面感到困惑，另一方面也漸漸感到恐懼。

她不理解這種現象，而且平常也不太會去注意什麼靈異事件。但夜晚的詭異景象一次次上演，她的小女兒總是在相同的時間醒來，她自己也無法解釋為什麼每晚會這麼準時驚醒。

最終，表姊忍不住向教她淨化步驟的同事求助。她把這幾天的怪事一五一十地告訴了對方。同事聽完後，表情相當凝重，並介紹她一位據說十分靈驗的師父。這位師父每個月會從花蓮到台北一次，專門幫助人們處理一些「卡靈」或是靈異現象。這位師父在費用方面都是隨喜，大部份以做功德為主，表姊聽完就馬上決定去試試看，畢竟這些事情讓她心力交瘁。

師父看見老人跟隨「穿著很像阿嬤」

幾天後，表姊在同事的陪伴下來到師父所在的台北祭壇。祭壇布置簡樸，香火繚繞，空氣中瀰漫著一股寧靜莊嚴的氣息。表姊站在門口，還沒開口說話，師父便主動提到：「妳身邊有位老人跟著，似乎是妳的親人，沒有惡意。」這句話讓表姊大吃一驚，她完全沒有告訴師父任何細節，而且跟同事說過的事情都是點到為止而己。

師父繼續描述，說那位老人站在祭壇外，無法進入，因為祭壇有神明守護著。師父形容那位老人的穿著，表姊心頭一緊，那不就是阿嬤生前最愛穿的衣服嗎？她從來沒想到阿嬤會以這種方式回到他們的生活中。

師父還進一步指出，阿嬤之所以跟著表姊，是因為她非常喜歡表姊的小女兒，想陪著她長大。但由於表姊家裡也供奉著神明，阿嬤的靈魂無法進入，只能在陽台外徘徊，但是阿嬤可能不知道她已經陰陽兩隔，想要陪伴小朋友是好意，但因此傷到在陽間小朋友的氣場反而不好了。

聽到這裡，表姊越發驚恐，因為師父描述的情境與她家的實際情況絲毫不差。她的小女兒每晚在陽台上的「對話」，也讓這一切顯得更加真實。師父繼續與阿嬤溝通，甚至提到了只有我、媽媽和阿姨才知道的一件事。阿嬤說，阿姨在她過世當天到殯葬業者那裡的時候，就買了豪宅、家電、金條，還有司機、傭人和衣服等紙紮的東西燒給她，而她說對這些禮物很滿意。這個事情確實只有我跟媽媽、阿姨三人知道而己。

當她打電話給阿姨求證時，阿姨證實了這件事。這讓全家人都感到驚訝和敬畏，我們對師父的靈驗深信不疑。這段話讓表姊徹底相信了師父。她完全不知道阿姨送過阿嬤這些東西，師父表示，這些儀式不會強迫收費，屬於功德，但一些燒祭品的成本需要表姊自行負擔，也確認了這個師父可信度，不是來斂財的那種。

師父作法 讓阿嬤安心離開

接下來，師父建議表姊進行三次儀式，來安撫阿嬤的靈魂，並供奉一些她需要的物品。儀式進行得非常順利，師父在祭壇前與阿嬤的靈魂再次溝通，並告訴她家人已經準備好為她祈福，讓她安心離開，找到屬於她的歸宿。

表姊也向阿嬤承諾，她會好好照顧小女兒，不讓孩子感到孤單，阿嬤聽到後，知道自己這樣是會傷到小朋友氣場的，她已經不適合陪伴她長大，在聽見表姊對孩子的承諾後，阿嬤終於放下牽掛，答應前往她應該去的地方，安心地離開了。

溝通後奇怪的現象不再發生。表姊的小女兒不再半夜醒來，表姊自己也能一覺到天亮。這一連串神奇的事件，讓她對靈異現象從懷疑逐漸轉為相信，雖然她自己並沒有特別的宗教信仰，但經歷了這一切，她無法否認這些事情確實發生了。

回想這段經歷，表姊仍然覺得不可思議。阿嬤的靈魂似乎從未離開過這個家，儘管她已經不在，但她的愛與牽掛，透過這些靈異的方式表達了出來，阿嬤人不在了，還想照顧著那個她最愛的曾孫女。

表姊說，經歷了這件事後，她不再懼怕死亡，反而相信逝去的親人會以某種方式陪伴在我們身邊，守護著我們，直到我們也走向生命的盡頭。表姊不禁思考，或許這世上存在許多我們無法解釋的力量。

這件事也讓我們全家人更加團結和珍惜彼此的陪伴。雖然阿嬤已經離開，但她的存在依舊深深烙印在我們的生活中。她以一種奇妙而溫暖的方式，讓我們感受到即使在另一個世界，親情依舊存在。

這場看似靈異的事件，讓她開始反思生死之間的界限。這種體驗不僅改變了表姊對靈魂世界的看法，也讓她更深刻地理解到生命的無常與珍貴。經歷這一切之後，表姊不害怕死亡的到來，反而相信，愛能夠跨越生死界限，將家人緊緊相連。 《我見鬼了：25個靈異目擊瞬間，我們與祂們的距離》。圖/時報出版提供

阿嬤走了 對家人的愛不變

直到該年的九月份，表姊終於完成了最後一次儀式。事後，我們在Line上聊天時，我才聽她說出這段故事的完整經過。其實我深感震撼，也讓我萬分珍惜阿嬤對我們的守護。

儘管她已經離開了我們的世界，她的愛與關懷依然如影隨形，默默陪伴在我們身邊。感謝阿嬤，無論在世或離世，她始終牽掛著我們，特別是阿嬤想陪表姊小女兒長大的那種關愛。

我將這段特殊的經歷以「鬼故事」的形式記錄下來，不僅是想要分享這個神奇的故事，也希望能藉此永遠記住阿嬤的牽掛與愛。這或許不僅僅是一個鬼故事，而是對親情的致敬和感謝，阿嬤一路好走。

(本文摘錄自《我見鬼了：25個靈異目擊瞬間，我們與祂們的距離》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

