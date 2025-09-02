住台北知名飯店！女歌手曝高中畢旅集體撞鬼事件「導遊承認這樓有問題」

我們高三的畢業旅行安排得很緊湊，第一站是桃園的小人國，接著到台北的木柵動物園。三天二夜的行程讓大家都充滿期待，但誰也沒想到，這次的旅程會帶給我們一場永生難忘的驚悚回憶。

因為塞車，我們班的遊覽車在接近晚上七點半時才抵達台北知名的福X飯店。天色已經完全暗下來，只有飯店門口昏黃的燈光照在濕滑的地面上，給人一種莫名的陰冷感。

當我們走進飯店時，導遊和老師安排我們女生住在十二樓，男生則住在十三樓。我們分配到了一整層樓，這種「包層」的安排原本應該讓我們感到安全，但在踏進十二樓的那一刻，我就感覺到這層樓有點不對勁。

夜間抵飯店 開窗見浪漫LED燈海

十二樓的走廊特別寬敞，一眼望去看不到盡頭，走廊盡頭的窗外能看到飯店背後的山坡。山坡上排滿了LED燈，照得整片山林一片浪漫。幾個同學興奮地說：「明天早上一定要在這裡拍照！」但我總覺得這窗外的風景有點詭異。

我的房間在走廊的盡頭，旁邊還有一個凹進去的區域，裡面有一部小型的電梯。導遊特別叮囑我們不要搭乘這台電梯，說它是給飯店工作人員用的，電梯已經壞了，外面還掛著一個「故障」的牌子。我聽著點了點頭，但心中隱隱覺得那電梯角落有些詭異。

我們四個女生分配到了一間房，房間看起來很舒適，有兩張大床，陽台上懸著一層厚厚的白紗窗簾，隨著空調的風輕輕飄動。我選了靠窗的那張床，覺得早上起來就能看到外面的美景，心情自然很好。

進房後，我們依照傳統禮習俗，敲門說「打擾了」才進去。大家輪流洗澡、整理行李，氣氛一片輕鬆愉快。但沒過多久，其他幾個女同學就來找我了。她們知道我會算塔羅牌，特別是平常幫她們解讀未來，準得讓人發毛。這一次，她們紛紛湊過來，想讓我幫她們看看愛情或是未來的運勢。

在房內算塔羅 冷氣冷到異常

「一人問一個問題。」我笑著說，然後開始幫她們抽牌、解牌。每次解讀時，我腦海裡的靈感像是一種不可解釋的力量，讓我倍感奇異。隨著夜色加深，我的心情也越來越不安，這種不安並非來自塔羅牌本身，而是來自周圍的氣氛─房間裡的空調冷得異常，無論我們如何調整溫度，都無法暖和起來。

「這空調好像壞了吧？」我嘟囔著，看向窗外，夜色已經漆黑一片，只有LED燈散發出淡淡的光。

「涼爽一點多好，沒事的。」其中一個女同學笑道，勸我們不要去煩老師或導遊。

然而，隨著時間推移，我越來越覺得這寒冷不是來自於空調，而是某種無形的壓力。就在我開始感到有些心煩意亂時，突然想到我早上將水壺交給班長保管，便決定去找她拿回來。

班長的房間在走廊的最盡頭。我走過長長的走廊，燈光昏暗，每走一步都讓我的心跳加快。當我敲開班長的房門時，看到她正坐在床邊，靜靜地整理著她的背包。奇怪的是，班長的動作重複而呆滯，她不斷地把東西拿出來又放回去，像是陷入了一種無意識的循環。

「班長，你在做什麼？」我輕聲問道，但她只是笑了笑，沒有說話。

「她好像在夢遊。」其中一個室友悄聲說。

我看班長的樣子確實不太對勁，但沒多說什麼，只是拿起水壺，對她點點頭說：「我拿走了喔。」然後轉身離開。當我走出房間時，忍不住回頭瞥了一眼─班長依然笑著，手中的動作毫無變化。

故障電梯 打開卻站一個男人

當我走回自己的房間時，恰巧看到走廊盡頭的那台工作電梯門打開了。記得導遊說過這台電梯是給工作人員用的，而且已經故障了。但門打開後，我看見一個男人站在裡面。他背對著我，瘦長的身影靜靜地站在電梯中央，一動不動。

我正想開口問他有沒有工作人員可以幫忙修空調時，突然，一隻手伸了過來，猛地拉住我的手臂。我嚇了一跳，回頭一看，竟是導遊。

「噓，別問，明天再說。」導遊壓低聲音，手指在嘴唇前比「噓」的手勢，然後急促地拉著我離開。我心中一陣恐懼，但還是點了點頭，匆匆走回自己的房間，什麼也沒敢說。

回到房間後，我繼續幫幾個同學算塔羅牌，但腦海裡那股不安的感覺越來越強烈。

直到我不經意地抬頭，透過房間裡的大電視螢幕，看到一個黑影，那是一個穿著黑斗篷的身影，站在房間的角落，靜靜地盯著我們。

「電視倒影！」其中一個女同學耳邊小聲提醒我。

我猛地轉過頭，但角落裡什麼也沒有。我裝作若無其事，讓大家趕緊回房間休息。

我的心跳加快，神經繃緊，但我沒有表現出來，害怕嚇著其他同學。

後來那晚，幾個人擠在床上入睡，我回到靠落地窗的那張床看著另一個入睡的同學，往她身邊一靠，用棉被蓋頭，把旅遊帶來避邪的護身符拿來放在枕頭下，試圖讓自己冷靜下來。夜漸深，我終於感到一絲睏意，朦朧中我睡著了。

大約在凌晨兩點，我突然被一陣冷風吹醒。白紗窗簾無風自動，緩慢地掀起，像是有什麼東西在窗外撫動著它。我試圖翻身，但身體卻像是被什麼東西壓住，無法動彈。

12樓窗沒開 卻有風有人影

就在我感到無法呼吸時，突然聽到一聲尖叫。

「窗戶外面有人！」尖叫聲來自另一張床上的同學，聲音尖銳刺耳。

我猛地坐起來，感到胸口的壓力瞬間消失。其他同學也都驚醒，我們打開燈，衝向窗邊。那時，最勇敢的同學拉開了厚重的白紗窗簾。

我們全都呆住了。

窗戶根本沒開，外面的風不可能吹進來。而我們所住的十二樓，根本不可能有人站在窗外！

我們全都嚇得無法再待下去，連忙跑到導遊房間。導遊見狀，拿出了一本聖經，開始念念有詞，帶我們回到房間，然後將聖經打開，放在我們房間的桌子上。

「你們會沒事的，」她安慰我們，但她眼神中的焦慮卻沒有瞞過我。

晚間發光夜景 白天變整片公墓

當晚，我們全都不敢回房，穿好衣服在十二樓的前廳坐到了天亮。天亮後，我們收拾行李，準備離開飯店。當我們站在窗邊，看向原本打算拍照留念的地方時，突然發現窗外那一片LED燈的山坡，竟然是一整片的公墓！

我們拖著疲憊的身體熬到了天亮已經很累了，便快速下樓回到遊覽車上，我坐在班長後面，聽到她和其他同學聊昨晚的經歷。

「昨晚妳有碰到怪事嗎？聽說妳有去找水壺？後面有發生什麼怪事。」其中一個同學問道。

「對啊！我去的時候班長在收包包，我就不打擾先拿走了。」我接過話來，朝班長笑著說。

然而，班長的反應卻出乎意料。她先是愣了一下，然後驚恐地看著我：「妳什麼時候來的？水壺不是一直在我包裡嗎？昨晚我根本沒有收包包啊，我都在睡覺！」她的聲音顫抖，眼淚開始不自覺地流下來。她房間裡的同學也驚訝地說：「是啊，昨晚班長一直收東西，我們都看著她收覺得是夢遊就沒叫醒。」

聽到這些話，我全身僵硬，手中的水壺似乎變得沉重無比。我明明記得昨晚的經過，但現在卻像是陷入了一個無法解釋的惡夢。

班長嚇得哭得更大聲，導遊和老師連忙過來安慰，才知道她並非夢遊，而是可能被什麼東西「附身」了。

導遊承認：這層樓有問題

導遊小聲的告訴我，十二樓的那台電梯早已報修，根本不可能有人使用，更不可能有員工在那裡出現，我意會了他的意思，也就是我看到畫面中的絕對不是真人。

《我見鬼了：25個靈異目擊瞬間，我們與祂們的距離》。圖/時報出版提供

「這不是偶然的。」導遊低聲對我說，「這個樓層有些問題。但因為學校的預算有限，加上是旅遊旺季，只能訂到這樣的房間。妳千萬不要聲張，昨晚其他同學的房間也發生了怪事。」

後來回到學校後，我們聽說有不少家長對這次畢業旅行的安排提出了抗議。而那家旅行社，幾年後也因為種種原因倒閉了。這段可怕經歷，是與高中同學一起集體遇上的，也成為了畢生最難忘，也最詭異的畢業旅行。

(本文摘錄自《我見鬼了：25個靈異目擊瞬間，我們與祂們的距離》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

