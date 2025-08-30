阿公很鬧！帶4孫東海墓園開音樂會…10分鐘的路「鬼擋牆」走不出去

我是聽著阿公拉二胡長大的小孩，阿公自小便有著無師自通的音樂天賦。他熱愛戲曲，常常在戲班找表演的機會，儘管已經退休，依然不忘表演的熱情。

他總是說，只要在戲棚下站久了，終會有屬於自己的演出機會。每當我和哥哥在家時，阿公就會拉起二胡，練習那些古老的曲調，甚至還常常自豪地說連鬼都喜歡聽他的音樂。這樣的話雖然令人有點小小的不安，但也讓我們都會覺得阿公很風趣。

記得那是一個燦爛的夏日，正值暑假，阿姨特意帶著住在新竹的表哥和表姐來到台中，準備好好聚一聚。阿公則帶著我們四個兄弟姊妹，毫無預警地走進了「東海墓園」。這裡的墓園不大，沒有管理員，顯得格外清幽。從大門口望去，裡面一片寧靜，陽光穿透樹梢灑落下來，讓人覺得這裡並不像名字那樣可怕。

我們四個對於墓園的意義根本不懂，快樂地跟著阿公走進去，心中只有期待和好奇。阿公的行為一直都很令人出乎意料，他把舊式的卡帶收音機、二胡和一堆台語卡帶帶進了墓園。走到一棵大樹下，他竟然開始拉起二胡，音樂聲在寧靜的墓園裡迴盪。

我們四個在他身旁跟唱著，感覺就像是在舉行一場小型的音樂會，《望春風》、《燒肉粽》、《甜蜜蜜》好多經典老歌，我們一首接著一首唱得非常入神，不知道要害怕的我們無憂無慮地享受著這一切。可是不知為何，空氣中彷彿有一股異樣的緊張感，讓我隱約感到不安，樂聲在墓園中響起，總有一種壓迫感從四周八方散發而出，好像是真的有不少觀眾在默默注視著我們的即興演出一般。

時光飛逝，漸漸地天色開始變暗。回過神來，我們四個肚子都餓到咕嚕叫，也一直吵著要吃飯，並且催促阿公想要回家了。雖然他還意猶未盡，但也覺得該吃晚餐了。

就在我們幫忙阿公收拾東西的時候，阿公突然說自己尿急，因離出口大約有十分鐘的路程，阿公選擇在墓碑旁邊直接方便起來，他背對著我們四個，拉鍊一拉就尿了起來。哥哥連忙制止，告訴阿公這樣做很不禮貌，然而阿公卻不以為意，嘴裡還喃喃自語說什麼「我已經來做功德拉二胡給祂們聽，祂們聽得很開心，我們大家都是好兄弟，不會怎樣的啦」，然後就自顧自的隨意地解決了生理需求。

收拾完東西的我們開始朝出口走，結果我們五人開始不斷地走回到剛剛那棵大樹下，繞了又繞，巡迴好幾遍，原本十分鐘就可以走出的墓園，沒完沒了的一直重覆著，似乎陷入了某種無形的循環。我們五個這下知道要緊張了，因為這不可能是巧合。

阿公也開始感受到不對勁，眉頭緊鎖，似乎明白自己闖下了大禍。他試圖掩飾，盡量不讓我們感到恐慌，但在我心裡，已經隱約覺得這地方隱藏著什麼不尋常的東西。

阿公罵罵咧咧的大聲「撟」＊了出來「靠北，鬼擋牆！」，接著我們看阿公喃喃自語，聲音中開始透著一絲絲的慌張。他雙手合十，向剛剛撒尿的那座墓碑，以及四面八方的好兄弟們道歉，語氣中流露出前所未有的敬畏感。

阿公承諾他改天會帶水果來這裡賠罪，並且會在此拉二胡表演給墓主還有其他「好兄弟」們聽。就這樣，講完沒過多久，我們懷著忐忑不安的心情，終於在阿公誠心的道歉後，成功走出了「東海墓園」。

那晚回到家，我們四個小朋友都很累。阿公一如既往地還是做著他平日該做的事情，卻始終無法掩蓋他心中的不安。我們也不敢跟其他家人說，而當天晚上真的睡得很香，也沒發生什麼事情，幾天後，阿公誠懇的帶著水果和冥紙回到墓園，並在那棵樹下拉起二胡向無形的祂們賠罪，幸好之後也沒什麼太奇怪的事情發生。

此後，阿公再也沒有帶我們進去那個墓園。

我知道，這裡雖然看似平靜，但那棵樹和墓碑之間，隱藏著的是一個我們無法觸碰的禁忌。在後來的日子裡，我常常會騎車經過那片墓地，因為那是回家必經的路段，每次經過的時候，心裡總是浮現出阿公的身影和那令人毛骨悚然的經歷，這件事將永遠烙印在我的記憶深處。

無論如何，我想誰也不想輕易踏進墓地，遇到墓地請保持敬畏之心，遠遠地觀望即可，不要學靈異節目頻道去探尋那種神祕，因為後果真的不是一般人能承受的。

後來我大概國中的時候，跟媽媽說起這起事件，媽媽才跑去念阿公說怎麼帶我們四個去那裡唱歌，覺得阿公這個行為非常不好，她一邊說著小朋友磁場跟大人不同，沒那麼能承受那些東西，一邊擔心地問：「萬一出什麼事怎麼辦呢？」

《我見鬼了：25個靈異目擊瞬間，我們與祂們的距離》。圖/時報出版提供

阿公也是嘴硬，還回媽媽一句：「啊~不就也平安長大了。」媽媽聽完也懶得再說什麼，只叮嚀他以後別一個人跑去那種地方。從那之後，阿公就改去找戲班拉二胡，把表演的場地換成真人。

這起事件發生時我年紀尚小，大約十歲那年，阿公又跟我講古。他說，其實有時候我們去廟口看布袋戲或歌仔戲演出時，台下的觀眾會「滿滿滿」。

我說為什麼？阿公說，如果你沒有看到那種「滿滿滿」，那是最好的；但如果真的看到了，就要靜靜地看戲，別亂說話，最好在戲快結束前先離開。因為那些觀眾不一定是人，是好兄弟們也一起來看戲，所以才會「滿滿滿」。

