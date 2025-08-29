普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

中元節將至，許多民眾與商家會準備豐盛的供品進行普渡儀式，不過拜拜結束後，這些供品該如何妥善處理，才不會觸犯禁忌、又能發揮最大價值？

對此，清水孟星座塔羅的小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文提醒，近期不少網友私訊詢問普渡供品的後續處理方式，他特別整理出五大注意事項，幫助大家避開常見誤區，順利完成中元普渡儀式。

1.拜完的供品千萬不要拿去退貨！

有些人會將普渡品從美式賣場大量購買後，拜完再拿去退貨。小孟老師指出，這樣做等於是「拜拜沒有誠意」，無形中可能得不到好兄弟的庇佑。

2.分送親友、同事、員工都可以，不必過度忌諱

將拜過的供品與他人分享是常見作法。小孟老師也提醒，吃的人不必太在意「這是好兄弟吃過的」，抱持感恩與分享的心態即可。

3.三牲類食品勿曝曬過久，拜完應立即食用

三牲如果在太陽底下曝曬超過兩小時容易變質，特別在夏天更要注意食物安全，拜拜時間不宜過長。

4.吃不完的乾糧類供品可捐贈慈善單位或遊民

若供品數量龐大，無法於短時間內分食完畢，乾糧類（如餅乾、泡麵、罐頭等）可考慮捐給慈善機構或有需要的人，讓善念延續。

5.供品勿一省再省，避免重複使用再拜

部分民眾會將未吃完的乾糧存起來，等到中秋、過年甚至明年再拿出來拜。小孟老師強調，這種「重複拜」的行為不太好，建議還是每次都準備新供品為佳。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。