快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

聯合新聞網／ 綜合報導
中元普渡拜拜完後，普渡品該怎麼處理？小孟老師提出5點建議，幫助大家避開常見誤區。圖／AI生成
中元普渡拜拜完後，普渡品該怎麼處理？小孟老師提出5點建議，幫助大家避開常見誤區。圖／AI生成

中元節將至，許多民眾與商家會準備豐盛的供品進行普渡儀式，不過拜拜結束後，這些供品該如何妥善處理，才不會觸犯禁忌、又能發揮最大價值？

對此，清水孟星座塔羅的小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文提醒，近期不少網友私訊詢問普渡供品的後續處理方式，他特別整理出五大注意事項，幫助大家避開常見誤區，順利完成中元普渡儀式。

1.拜完的供品千萬不要拿去退貨！

有些人會將普渡品從美式賣場大量購買後，拜完再拿去退貨。小孟老師指出，這樣做等於是「拜拜沒有誠意」，無形中可能得不到好兄弟的庇佑。

2.分送親友、同事、員工都可以，不必過度忌諱

將拜過的供品與他人分享是常見作法。小孟老師也提醒，吃的人不必太在意「這是好兄弟吃過的」，抱持感恩與分享的心態即可。

3.三牲類食品勿曝曬過久，拜完應立即食用

三牲如果在太陽底下曝曬超過兩小時容易變質，特別在夏天更要注意食物安全，拜拜時間不宜過長。

4.吃不完的乾糧類供品可捐贈慈善單位或遊民

若供品數量龐大，無法於短時間內分食完畢，乾糧類（如餅乾、泡麵、罐頭等）可考慮捐給慈善機構或有需要的人，讓善念延續。

5.供品勿一省再省，避免重複使用再拜

部分民眾會將未吃完的乾糧存起來，等到中秋、過年甚至明年再拿出來拜。小孟老師強調，這種「重複拜」的行為不太好，建議還是每次都準備新供品為佳。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 中元普渡

延伸閱讀

社運書店立院外辦封街普渡 紀念「解嚴天數超越戒嚴」…安撫民主先賢

推車堆滿才是王道！女兒普渡採購「看著買」狂掃兩大車：還有回饋可拿

拜拜不用複雜！只需三樣東西就能傳達心意給神明

今晚鬼門開！3星座「天生不怕鬼」他遇超自然現象膽大衝第一

相關新聞

普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

中元節將至，許多民眾與商家會準備豐盛的供品進行普渡儀式，不過拜拜結束後，這些供品該如何妥善處理，才不會觸犯禁忌、又能發揮最大價值？

血型也能看出洗衣習慣？A型龜毛費時 這類人一次塞爆洗衣機

根據日媒「占TV」中的「紅たき」占卜專欄分享，平時看似普通的洗衣習慣，其實也能反映出不同血型的性格特徵。雖然現在大家都用洗衣機，但從挑選洗衣精到處理衣物的方式，各血型也展現了迥然不同的風格。

3星座女馭夫有術...射手放風箏「收放自如」、她抓緊錢脈

在婚姻之中，有些人會依靠行動和話術來使另一半心服口服。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女，快來看看他們是怎麼做到的吧！請參考太陽、月亮、下降星座。

鬼月要超渡冤親債主？魂魄自稱「吳三桂」淚眼揮別陳圓圓

在靈界有種狀況是神佛都無法干預的，即「因果」及「業力」。若前世我們所做之事虧欠他人，對方今生就有機率化作債主來向我們追討果報。外界對於冤親債主大多持負面評價，但請記住，冤親債主是依照宇宙之間的量子糾纏，憑藉因果業力法則來找到我們，若是我們過去世未曾虧欠他們，他們今生也無法向我們追討。

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

中國情人節原本非這天？命理師曝七夕「試煉之愛」：求長久這樣做

命理師柯柏成臉書分享，現代人都把七夕當成中國情人節，但其實在上古至宋代之前，農曆3月初3的「上巳節」才是中國情人節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。