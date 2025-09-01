本周「血型×生肖」財運TOP5！第一名橫掃財氣 「這行業」成發財關鍵

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要把握機會，就能使荷包更加飽滿，有人則是多用一些創意，就能帶來源源不絕的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬龍

文創商品的製作，充滿許多個人創意以及豐厚的獨特理念，如果你是這方面的工作者，本周能夠得到很不錯的機會，在這段時間裡，會有客人欣賞你的商品並下單購買，你只要用心製作，保持良好的品質，未來就有可能接到客製化的訂單，讓你收益豐富，大賺一筆。

第四名：血型O型+生肖屬蛇

人聲鼎沸的夜市，是許多國人及觀光客最愛前去逛逛的地方，如過你是在夜市販售美食的經營者，本周財運上揚，在這段時間裡，會有許多人在攤位或店門口觀望，你可要把握機會，用親合的態度詢問介紹，就能馬上拉到生意，讓客人願意花錢消費，使自己的荷包更加飽滿。

第三名：血型A型+生肖屬虎

如果你是精品專門店，或是百貨公司的銷售員，本周的運勢很不錯，在這段時間裡，個人魅力大幅提升，能夠吸引到客人的目光，讓人願意傾聽你的意見，你只需要用禮貌的態度，多加分析客人的需求，提供最適合的商品，很快就能順利銷售，讓自己的業績扶搖直上。

第二名：血型O型+生肖屬猴

房地產生意是經濟發展的主要指標之一，雖然利益龐大，但也需要非常多的耐心與時間，如果你是土地仲介或房屋仲介，本周的情勢大好，在這段時間裡，趕緊多加努力，透過自己的熱情和誠意，就有機會讓僵持不下的買賣雙方達成共識，也替自己賺進滿滿的財富。

第一名：血型B型+生肖屬馬

隨著國人的生活素質提升，對於飲食的要求也逐漸提高，如果你是餐廳的經營者，本周財運相當強盛，在這段時間裡，可以多用一些創意，推出限時優惠的特色餐點，或是優惠折扣，就能吸引大批客人前來光顧，只要記得保持食材衛生與新鮮，就能帶來源源不絕的財富。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。