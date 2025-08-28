金土合力！四生肖迎職場高光時刻 屬虎擁主角光環、屬猴口才開掛

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
當象徵愛與魅力的金星移動到自信熱情的獅子座，還與代表責任的土星形成穩定三分相，整體星象正釋放出有利事業與財運的正能量，這波「金土合力」，不只點燃表現慾，更替長期努力的人鋪出升職之路。塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，以下四大生肖，近期將有望在職場中脫穎而出、強勢加薪！

生肖虎

屬虎的人本就氣場強，這段期間更像打開了主角光環，發言變得有力、決策更果斷，每次開會幾乎都是全場焦點，不僅能說會做，還會吸引權威人士默默關注，可能是上司公開稱讚你，或私下推薦你參與關鍵專案，這些機會都來自你平時的底氣與表現。

生肖猴

聰明又健談的屬猴朋友，這段時間口才簡直開掛，不論是向上管理、跨部門溝通，還是面對難搞客戶，都能靠你的高情商一一化解，不僅促成團隊合作，更贏得主管的肯定與信任。

生肖鼠

向來思路縝密、反應快的屬鼠者，會在混亂場面中顯得特別耀眼，當其他人還在驚慌失措，你已經靜下心解決問題，越是棘手的狀況，越能顯現你的能力，主管會注意到你的冷靜與執行力，不再只是「交辦小任務」，而是開始讓你獨當一面。

生肖馬

過去一段時間，屬馬者可能曾陷入低潮或卡關，如今終於撥雲見日，會開始主動嘗試新的解決方式、提出創意點子，甚至培養一項新技能來應用在工作上，這種突破自我的姿態會讓人眼睛一亮，主管也會察覺你正在進化，並視你為具潛力的關鍵人物。

