快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

低調但可靠！「3星座」平常不聯繫 卻總在你最需要時出現

聯合新聞網／ 綜合報導
三個星座是低調卻可靠的典型。圖／AI生成
三個星座是低調卻可靠的典型。圖／AI生成

在十二星座的性格光譜中，有一群人平時不太主動聯絡，但一旦朋友遇上困難，便會毫不猶豫地伸出援手。他們不愛多話，卻總能在關鍵時刻成為朋友最堅強的後盾，是朋友口中的「行動派」代表。「搜狐網」分享以下三個星座，就是這類低調卻可靠的典型。

白羊座：行動迅速，永遠衝在第一線

白羊座個性直率、行動力十足，雖然平時不會刻意經營關係，但一旦朋友需要幫忙，白羊幾乎都是第一個現身的人。他們做事果斷，從不猶豫，給人一種「說幹就幹」的強大氣場。即使平時不常互動，白羊依然會記得彼此的情誼，關鍵時刻的仗義出手，令人印象深刻。

獅子座：義氣當先，把幫助當責任

自信又充滿領袖氣質的獅子座，對友情極其重視。他們雖然不會經常聯絡朋友，但只要身邊有人出現狀況，獅子總是第一時間伸出援手。對他們而言，幫助朋友是一種責任，也是一種展現自我價值的方式。即使什麼話都沒說，獅子會用實際行動來證明：「我一直都在。」

射手座：重行動不重言語，關鍵時刻義不容辭

射手座熱愛自由、不喜束縛，讓人有時誤以為他們較為隨性。但在真正需要的時候，射手往往會是最有擔當的那一位。他們認為真正的友誼不需天天聯絡，而是在關鍵時刻站出來支持彼此。射手不多話，但做起事來十分可靠，是那種「平時靜悄悄、有事衝前線」的典型代表。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

別人約會你發財！命理師曝：七夕三生肖三星座「單身」反能錢滾錢

個性使然！3星座投資易踩雷...雙魚耳根太軟、他「賭一把就好」

跨政治光譜互動再加一 AIT：谷立言與黃國昌碰面談經濟、防衛

「戀愛暴君」誰容易對戀人亂發脾氣？牡羊座一點就炸、這星座情緒如雲霄飛車

相關新聞

低調但可靠！「3星座」平常不聯繫 卻總在你最需要時出現

在十二星座的性格光譜中，有一群人平時不太主動聯絡，但一旦朋友遇上困難，便會毫不猶豫地伸出援手。他們不愛多話，卻總能在關鍵時刻成為朋友最堅強的後盾，是朋友口中的「行動派」代表。「搜狐網」分享以下三個星座，就是這類低調卻可靠的典型。

「阿伯」靈魂海產店討啤酒喝！她打開一瓶放地上…嚇壞朋友

有一天，我跟朋友聚會，正在海產店外排隊等候，結果看到一個阿伯的靈魂。阿伯也知道我看得見他，就對我說：「喂！我想喝一罐啤酒，你能給我一瓶嗎？」我其實也不太想理會他，但他也只能跟我互動。最後，我還是進去海產店買了一罐啤酒，打開來放在地上，示意要給他。我說：「只能喝一罐喔，不要喝太多，我也只會讓你喝一罐而已。」

別人約會你發財！命理師曝：七夕三生肖三星座「單身」反能錢滾錢

明天就是七夕情人節了，單身的人難免唉聲嘆氣，覺得身邊少了伴。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，單身就是轉機，這三星座、三生肖如果七夕正逢單身，財運反而旺到爆炸，快看看有你嗎？

天生財命！「3大生肖」一富就能富三代 錢多到揮霍不完

在命理世界中，有三個生肖被視為財富的象徵，一旦致富，不僅自身財源滾滾，更能把好運延續給後代，堪稱「富三代」的代表。他們天生具備吸金體質，加上卓越的能力與獨特的性格特質，使得財富如滾雪球般持續累積，幾乎用不完、花不光。

個性使然！3星座投資易踩雷...雙魚耳根太軟、他「賭一把就好」

投資前除了要向專業人士尋求意見外，更要自己做足功課，避免不必要的風險。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個投資容易踩雷的星座，呼籲大家理性投資，不要過於衝動。請參考太陽、金星、上升星座。

七夕除了約會外…還有妙招開智慧、求子女、招好運、旺桃花

明天就是七夕情人節，俗語有云「七夕今宵看碧月，牛郎織女渡河橋」，命理師楊登嵙說，七夕有很多有趣的民俗傳統，雖然科學發達，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。