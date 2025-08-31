厄運掰掰！3星座下半年告別陰霾...處女獲得肯定、他重新封王

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年告別陰霾的星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年告別陰霾的星座。圖／AI生成

人生旅途中，無論遇到了什麼困難都只是生活的一部分，只要勇往直前就能見到曙光。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個下半年告別陰霾的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 處女座／突破困境 收穫進展

處女座上半年忙了很多事情、做了很多努力，但總是有原地踏步的感覺，不用著急，下半年過了生日後，所有努力都能獲得實質性的收穫，工作會被人肯定、成績名列前茅、被老闆加薪或賦予重任。

TOP2 雙魚座／情感療癒 財運回升

雙魚座此前可能遭遇情感的創傷，在下半年終於要告一段落，不只情感能夠獲得療癒，財運還能夠回升，內心獲得平靜後，能夠認真去為夢想努力，收穫自然就會出現。

TOP1 獅子座／東山再起 迎來新舞台

迎來新舞台其實就是重回舊舞台，無論先前遇到什麼困難，下半年獅子座會重新拾起權杖，拿起你的皇冠，在舊有的事業上發光發熱。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

