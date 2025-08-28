三星座商機「好鼻師」…總能嗅到錢的味道！天蠍直覺敏銳、他抓住市場缺口

創業投資除了運氣外，及時發現哪邊有商機也是不可或缺的一環。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個到哪都能嗅到商機的星座，快來看看你有沒有這方面天賦吧！請參考太陽、上升、金星星座。

TOP3 天蠍座／直覺敏銳 掌握隱藏機會

天蠍座直覺很敏銳，總能掌握住一些機會，很擅長觀察市局變化和社會脈動，例如某地夜生活多，他就會想做早餐業、如果大家重視養生，就選擇做養生早餐，敏銳度非常高。

TOP2 摩羯座／策略縝密 善於布局賺錢

摩羯座性格非常縝密，會選擇去賺能夠手到擒來的錢，賺農產品或是土地方面的生意，會去布局重劃區市場的面向，擁有能夠嗅到商機的能量。

TOP1 金牛座／務實眼光 抓住市場缺口

金牛座性格比較務實，會知道各產業缺口再哪，並抓住機會。例如演藝圈缺口是需要能夠學逗唱能力的人，他就會去網羅這方面的人才，自己當經紀人，培育人才來賺錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。