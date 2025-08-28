九月星座運勢排行！雙魚摩羯避免過勞、「第一名」金錢工作運超旺

九月即將到來，各個星座的運勢如何發展呢？小孟老師在YouTube發布影片，分享12星座在九月份的運勢，指出因為火星進入天秤座的關係，不公平的事可能會在此月份曝光，法律與司法將成為九月的關鍵。

TOP12 天秤座／工作被注意 感情注意奇怪桃花

這個月火星落入本命宮，此段時間內會很引人注意，無論做對事或做錯事，都會被他人拿出來討論，如果想翻身，建議好好去表現，可能讓別人對你耳目一新，只要肯去做很容易成功。

情感方面，另一半對你很體貼，但別忘了只享受而不付出，只要肯為對方做小事，就會非常感動。單身人士可能遇到奇怪的桃花，進入關係前要三思，否則會惹禍上身。

財運方面，不可太過貪心，謹慎投資。

TOP11 天蠍座／工作不宜交惡 感情忽略對方

天蠍座這個月容易受到主管的注意，除了要好好表現外，也要打點好與主管的關係，要懂得看人的臉色，不要與人交惡。

感情方面，雙方相處上可能感到無聊，需要安排一些有趣的活動，讓情感升溫，一成不變只會讓感情停擺。單身人士沒有時間經營感情，有許多事情要做。

金錢方面，建議多了解理財資訊，對你有幫助。

TOP10 射手座／工作情緒多 感情忘懷過去

在工作上要留意自身的情緒，不要去影響到他人，如果感到疲憊要多休息，才能朝著下一步邁進。

感情方面，雙方容易為了小事爭吵，要記得不要帶情緒說出自己想法，才不會誤傷感情。單身人士容易受到過去曖昧對象的影響，沒辦法好好迎接新感情，建議早點斷捨離。

財運方面，適合用老套的理財模式，例如存錢或定存。

TOP9 水瓶座／工作不宜轉變 感情魅力十足

水瓶座這個月容易碰上困難且有變化的工作，要以不變應萬變的心態去做，不要給自己過多壓力，需要幫助也要說出來。

感情方面，與另一半相處甜蜜，若是想要更進一步，需要表達出來，才能更加順利，單身人士這個月很有魅力，選擇很多，需要多花時間認識對方。

財運方面，這個月有亂花錢的現象，要好好規劃才不會浪費錢財。

TOP8 金牛座／工作注意效率 感情走出舊思維

金牛座這個月工作上排程會很忙，時間總是不夠用，要好好安排行程，才能讓工作順利進行，不要太貪心。

感情方面，最近較忙碌沒時間陪伴對方，建議多給對方一些訊息，讓他知道你的近況。單身人士容易被過去情感困住，要多去嘗試，走出去才對你最好。

財運方面，對理財有自己想法，目前投資項目都很棒的話，請好好維持。

TOP7 摩羯座／工作吃力 感情好好珍惜

摩羯座這個月工作很多，會感到特別吃力，要多留意身體，如果累過頭，一定要找人幫忙，為你分攤工作量。

情感方面，另一半對你很好，也很願意為你付出，要好好珍惜這段感情，才能走得長遠。單身人士會認識很多新人，記得睜大眼睛好好找另一半。

財運方面，建議多看一些投資標的物，可能會有不錯收穫。

TOP6 牡羊座／工作心平氣和 感情火氣較大

牡羊座在工作上會遇到合作夥伴的挑戰，建議要心平氣和相處，才能把事情做好，不要衝動溝通，容易打亂節奏。

感情方面，對另一半火氣很大，一定要有耐心相處，才可以維持好，不要輕易分手。單身人士可認識一些新朋友，容易遇到心儀對象，要多了解彼此。

財運方面，容易衝動花錢，一定要多加克制。

TOP5 雙魚座／工作避免過勞 感情升溫

雙魚座這個月職場上容易過勞，要多留意自己的身心狀況，若是太多一定要向外求助，自己一肩扛，只會拖累進度。

情感方面，與另一半感情有升溫的狀況，不管是情感面、精神面、觀念面都可以成為彼此支柱。單身人士建議多充實自己。

財運方面，容易衝動消費，花錢之前請多三思，才不會留不住錢財。

TOP4 獅子座／工作魅力強 感情多說好話

獅子座這個月很有魅力，職場上影響力也非常大，要把握機會好好表現，要面試的人可多發揮形象優勢，讓對方留下好印象。

情感方面，另一半會覺得你很有魅力，所以多多少少會沒安全感，要多說好聽的話，才能穩固關係。單身人士追求者很多，要好好觀察，不要輕易進入關係。

財運方面，這個月會想讓自己變漂亮，花錢在這方面也是好事。

TOP3 處女座／工作得到讚賞 感情注意金錢

這個月工作比較容易被人看見，之前默默付出都能得到讚賞，表現不好的部分也會被放大檢視，不過沒關係，好好改變進步就好。

感情方面，與另一半容易因為金錢問題不愉快，這個月要講清楚金錢分配問題。單身人士擇偶條件太高，切記不要太快否定對方，要好好相處。

金錢方面，這個月投資要保守一點，要做保本防守的理財。

TOP2 雙子座／工作要有耐心 感情大膽交友

雙子座容易遇到資源福利不錯的工作，想要轉職可以參考，職場上容易遇到意見不合的人，只要耐心溝通，就能成功解決。

感情方面，另一半很需要你的關心，可以多安排旅遊的行程，好好培養關係。單身人士會遇到許多有趣的朋友，但如果不是想真心發展，不要去跟別人曖昧，容易造成誤會。

金錢方面，最近花錢會大手大腳，對他人太大方，月底前容易透支，建議要理智消費。

TOP1 巨蟹座／工作展現能力 感情需要冷靜

巨蟹座本月工作上表現會很好，會讓同事們刮目相看，很適合展現自己的能力，能夠因表現得到不錯的機會。

感情方面，與另一半溝通可能出現困難，需要冷靜一段時間再處理，否則可能說出傷害他人的話語。

金錢方面，如果這個月想做投資理財，可以放心去做，會非常順利發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。