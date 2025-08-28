快訊

別人約會你發財！命理師曝：七夕三生肖三星座「單身」反能錢滾錢

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為財運示意圖。圖／AI生成
圖為財運示意圖。圖／AI生成

明天就是七夕情人節了，單身的人難免唉聲嘆氣，覺得身邊少了伴。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，單身就是轉機，這三星座、三生肖如果七夕正逢單身，財運反而旺到爆炸，快看看有你嗎？

★單身旺財星座

Top3 獅子座

獅子座若你是單身者，七夕因為沒有任何牽掛，因此在工作上更努力，也不會被情人愛人拖累，以至於財運旺到爆。

Top2 處女座

處女座容易在乎情人感受，也容易被情人影響判斷，反而單身者在做投資理財更旺判斷力更容易，財運會更好，更容易用錢滾錢。

Top1 牡羊座

牡羊座容易在情人節犒賞自己或另一半導致破財，反而情人節待在家裡看一些財商頻道與資訊，容易看到投資資訊，既能守財又能增加第二收入。

★單身旺財生肖

Top3 蛇

屬蛇的人今年犯太歲，容意運勢被另一半帶賽，因此單身的蛇財運很好，容易在七夕想到投資什麼，未來會賺大錢。

Top2 猴

單身屬猴的人，比較不用顧到周圍的情人感受，因此與重要人士談生意都能談成，與業績客戶可約當日吃飯都能談到不錯的佳績。

Top1 鼠

屬鼠又單身的朋友，若你從事的事業是有業績壓力的人，可以選擇在當天加班，說不定會業績爆棚財運興旺。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

明天就是七夕情人節了，單身的人難免唉聲嘆氣,覺得身邊少了伴。小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，單身就是轉機，這三星座、三生肖如果七夕正逢單身，財運反而旺到爆炸，快看看有你嗎？

