明天七夕除了約會外…還有妙招開智慧、求子女、招好運、旺桃花

明天就是七夕情人節，俗語有云「七夕今宵看碧月，牛郎織女渡河橋」，命理師楊登嵙說，七夕有很多有趣的民俗傳統，雖然科學發達，但古老習俗仍舊流傳下來，七夕除了約會之外，老祖宗也留下可以開智慧、招好運，甚至是求子女、旺桃花的方式。

七夕情人節9大民俗妙招，分述如下：

一、擁有一身的好巧藝：

A.七夕乞巧

乞巧俗稱巧藝，如果要擁有一身的好巧藝，則可在七月七日晚上7至9點(戌時)準備針線，也可約多人一起玩穿針線比賽，在10分鐘的比賽過程中，穿的最多的人就能求得一身的好才藝 (針可用一般縫衣服的針，線忌用白色的線，其餘顏色皆可)，如果能穿超過20支以上，表示這一生定充滿才華洋溢、點子、運氣特好。

B.種生乞巧

此種方法稱種五生，用五行顏色之綠豆(木)、紅豆(火)、黃豆(土)、黑豆(水)、小麥(金)之種子來種生，各種子，各種九顆，用水浸泡成二碗及三碗 ( 此方法即代表接二連三好運來 )，每隔二天換水一次，且需種在室內不能見光。

等發芽後，再用紅色線各將它綁成一束束，等到七夕時，再將它放到供桌上祭拜織女星後，將豆苗放入一盆清水中，然後將此盆水拿到太陽下照射，再觀察水中之豆芽陰影有多長，越長代表才藝就有多長，第二天再將其拋棄到附近的水溝中，如照此方法，也可得到織女星所賜予的智慧與智巧。

二、吃出聰明：

俗云：七月七吃巧食，如果能在七月七日吃一些印有吉祥字或吉祥圖案的糕點，或自己親手做一些精緻的吉祥食物來吃，或盡可能吃一些瓜類的水果，如西瓜、哈蜜瓜、甜瓜等(代表頂瓜瓜)，日後會帶來很多又很好的運勢，含官運、財運。

三、求子、求女：

在七夕當天可以去找一些吉祥圖片或自己畫或自做，做成雁、鴛鴦、龜、魚之類的水中生物，將它繫上紅色彩帶，讓它漂浮在水中，以取得婦女得子、得女之祥兆，也可購一布娃娃在其背後上，寫上心中願望，然後放於水中，這也表可得子、得女之兆，此法稱「化生」，在七夕當天效果最好。

四、曬書、曬衣，求才智：

今傳「七月七，曬棉衣」應源傳於漢代，因池西有漢武帝的曝衣閣，宮女常至七月七日，登樓曬衣，古人認為此舉動可增加靈氣，又可袪邪及有除霉氣之作用，甚至到了魏晉南北時期，還出現曬書的風尚。

若民眾也想讓自己將周遭霉氣去除的話，請在七夕當天將棉被及書拿到太陽光中曝曬吧，這樣一來就能將今年的霉氣藉由太陽光而去除，曬書，代表你平日所唸到腦中之學問讓老天知道這樣的舉動，也代表會越來越聰明喔！

五、七夕貼香火可求得好運：

如果家中有供奉財神或土地公神像者，可於七夕當日在神像後方貼香火 ( 紅紙 )，這樣做是可以增加財運的。

請找一張全開且雙面皆紅色紅紙，用魯班尺量出一個吉祥尺寸，然後請別人將紅紙摺成自己要的尺寸 ( 切忌用刀割或剪刀裁切 )，然後將紅紙貼於神像後方，這樣一來即可達成開運的功效，一定要在七月七日當日。

六、喝天孫水 ( 聖水 ) 治病、開智：

史記天官書云「織女，天女孫也又稱天孫」，傳說在七月七日早上5至7點 ( 卯時 ) 打一桶水、井水、泉水，如無則以自來水貯儲之，也可此稱為聖水，日後皆可用，七夕水又稱天孫水。

七夕水除了甘美外，可長久保存不壞，可用來煎藥，也可治慢性病，或用來「洗臉稱之開臉、開智慧、開人和」，用來洗澡也可幫助考運，去除厄運，建議在七夕當天一定要洗頭，將煩惱污穢洗掉，如家中有精神病或中邪、中魔之人，則可用七夕水洗頭及全身，精神恢復，效果不錯喔。建議可多儲放一些。

七、七夕也是紅鸞日：

女孩子們可在七夕日善用染指甲來增加未來對異性的吸引力，年輕女子可增加紅鸞星動，稍有年紀女性，則有延壽之意，染指甲顏色切忌用白色，顏色應以艷紅或冠丹紅為主。如照此法，即可招來桃花運。

此日也是夫妻感情復原日，夫妻或男女朋友可在此日相約去聽演唱會或去ＫＴＶ唱歌，則可增加情緣。

八、旺文昌：

魁星爺是負責掌管文運的神祇，古時候狀元及第又被稱為「大魁天下」，因此自古以來特別受到讀書人重視，藉此祈求能夠科舉及第。傳說農曆七月初七為魁星爺的生日，過去士人常會相約於七夕之夜，一起置酒宴飲，稱作「魁星宴」，流傳至台灣後，台灣早期的公、私塾學生也會在七月初七當天準備豐盛的祭品，邀請戲台酬神，並設下酒宴，被叫做「魁星會」。

台灣的舊俗中，常以羊首及紅蟳作為拜魁星的祭品，以羊有角為解，而蟳形若元，來祈求能考到鄉試的第一名「解元」，演變至今，隨著文化的改變，通常家中有考生的家庭會準備毛筆、糕點、粽子、包子等祭品，以求「高中」、「包中」等吉祥寓意。

九、旺桃花：

2025年8月29日就是七夕情人節，今年當天「喜星」、「桃花星」位在房子九格正東南方，主宰人際關係、異性緣、事業，可在此方的位置擺設正在開花的植物或放置粉紅色水晶球可增加異性緣及人際關係，也可提昇事業運。

但要注意別擺設假花或大型空櫃子（空心）或大空花瓶，虛情假意，以免造成爛桃花。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。