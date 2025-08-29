快訊

誰遭背叛記仇一輩子？12星座情場風暴排行 第1名不顧場合直接失控

聯合新聞網／ 綜合報導
日占卜師分析哪一種星座的人最容易將情感糾紛鬧大。示意圖／ingimage
日占卜師分析哪一種星座的人最容易將情感糾紛鬧大。示意圖／ingimage

根據日媒「占TV」中的望月アンシア專欄指出，戀愛中發生外遇、嫉妒、分手或激烈爭吵等狀況，往往會演變成不愉快的「情場風暴」。以下以12星座排名，揭曉哪一星座的人最容易把衝突鬧大。

第1名　雙魚座

雙魚座容易全心投入愛情，甚至失去判斷力。一旦遭背叛，情緒會完全失控，可能不分場合就與對方爆發衝突，場面常常難以收回，戀愛糾紛特別激烈。

第2名　巨蟹座

喜歡照顧人的巨蟹座，待人如家人般親密，但若遭到背叛，情緒化的一面會一觸即發，可能哭喊大鬧，後續的低潮也會非常嚴重。

第3名　天蠍座

外表冷靜，但內心情感熾熱。一旦遭信任的人背叛，怒火會長期燃燒，表面不一定失控，卻可能懷恨多年，甚至糾纏不清，是會讓糾紛持續最久的星座。

第4名是表面溫和的金牛座，但遭惹怒後，會顯現意外執著頑固的性格，不容易解決糾紛。第5名是自尊極高的獅子座，有衝突絕不會輕易低頭。第6名是牡羊座，脾氣來得快去得也快，衝突通常很快平息。第7名是理性的處女座，但被批評時也可能情緒失控。

第8名則是摩羯座，嚴以律己也嚴以待人，但較少把感情糾紛鬧大。第9名是性格樂觀的射手座，頂多吵架而已，很少激化糾紛。第10名是善於圓場的天秤座，會設法避免激烈對立。第11名是水瓶座，重視理想與和平，通常能閃避爭端。最後則是怕麻煩的雙子座，發現情勢不對會立刻抽身消失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 衝突 戀愛 失控 情緒化

普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

中元節將至，許多民眾與商家會準備豐盛的供品進行普渡儀式，不過拜拜結束後，這些供品該如何妥善處理，才不會觸犯禁忌、又能發揮最大價值？

中元普渡拜拜15禁忌一次看！「這些食物很雷」拜錯衰整年

中元普渡是台灣人的重要節日，農曆七月十五日前後，人們會準備豐盛祭品，祭祀祖先及超渡孤魂野鬼，也就是俗稱「好兄弟」， 透過祭拜儀式，祈求自己、家人、公司一切順遂平安。小孟老師星座塔羅牌之清水孟 臉書分享，中元普渡供品有15大禁忌，千萬當心拜錯可能衰整年。

誰遭背叛記仇一輩子？12星座情場風暴排行 第1名不顧場合直接失控

從重逢初戀到驚險救美…各血型戀愛幻想大不同 她們連遇命案都能談情

根據日媒「占TV」中金森藍加的專欄報導，對戀愛的妄想似乎是許多女性的小確幸。無論是暗戀對象的浪漫告白，還是理想情人般的邂逅場景，往往能讓人回味再三。專欄中特別以血型分類，分析不同性格的戀愛幻想。

血型也能看出洗衣習慣？A型龜毛費時 這類人一次塞爆洗衣機

根據日媒「占TV」中的「紅たき」占卜專欄分享，平時看似普通的洗衣習慣，其實也能反映出不同血型的性格特徵。雖然現在大家都用洗衣機，但從挑選洗衣精到處理衣物的方式，各血型也展現了迥然不同的風格。

3星座女馭夫有術...射手放風箏「收放自如」、她抓緊錢脈

在婚姻之中，有些人會依靠行動和話術來使另一半心服口服。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女，快來看看他們是怎麼做到的吧！請參考太陽、月亮、下降星座。

