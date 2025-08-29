誰遭背叛記仇一輩子？12星座情場風暴排行 第1名不顧場合直接失控

根據日媒「占TV」中的望月アンシア專欄指出，戀愛中發生外遇、嫉妒、分手或激烈爭吵等狀況，往往會演變成不愉快的「情場風暴」。以下以12星座排名，揭曉哪一星座的人最容易把衝突鬧大。

第1名 雙魚座

雙魚座容易全心投入愛情，甚至失去判斷力。一旦遭背叛，情緒會完全失控，可能不分場合就與對方爆發衝突，場面常常難以收回，戀愛糾紛特別激烈。

第2名 巨蟹座

喜歡照顧人的巨蟹座，待人如家人般親密，但若遭到背叛，情緒化的一面會一觸即發，可能哭喊大鬧，後續的低潮也會非常嚴重。

第3名 天蠍座

外表冷靜，但內心情感熾熱。一旦遭信任的人背叛，怒火會長期燃燒，表面不一定失控，卻可能懷恨多年，甚至糾纏不清，是會讓糾紛持續最久的星座。

第4名是表面溫和的金牛座，但遭惹怒後，會顯現意外執著頑固的性格，不容易解決糾紛。第5名是自尊極高的獅子座，有衝突絕不會輕易低頭。第6名是牡羊座，脾氣來得快去得也快，衝突通常很快平息。第7名是理性的處女座，但被批評時也可能情緒失控。

第8名則是摩羯座，嚴以律己也嚴以待人，但較少把感情糾紛鬧大。第9名是性格樂觀的射手座，頂多吵架而已，很少激化糾紛。第10名是善於圓場的天秤座，會設法避免激烈對立。第11名是水瓶座，重視理想與和平，通常能閃避爭端。最後則是怕麻煩的雙子座，發現情勢不對會立刻抽身消失。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。