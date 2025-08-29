快訊

藍湖颱風將生成最新路徑曝 全台酷熱「2地方」恐38度極端高溫

「唯一被罷免成功可能是柯建銘」 李艷秋：賴清德應回答5問題

從重逢初戀到驚險救美…各血型戀愛幻想大不同 她們連遇命案都能談情

聯合新聞網／ 綜合報導
不同血型的人，戀愛幻想的情境也大不相同。示意圖／ingimage
不同血型的人，戀愛幻想的情境也大不相同。示意圖／ingimage

根據日媒「占TV」中金森藍加的專欄報導，對戀愛不著邊際的幻想似乎是許多女性的小確幸。無論是暗戀對象的浪漫告白，還是理想情人般的邂逅場景，往往能讓人回味再三。專欄中特別以血型分類，分析不同性格的戀愛幻想。

A型──單純又專情的初戀故事

細膩的A型偏好專情的浪漫。她們喜歡幻想與初戀對象重逢，對方蛻變成成熟又合乎理想的男性，並在咖啡館裡輕描淡寫的說：「其實我一直喜歡著你。」這樣的劇本，往往讓A型內心重溫青春悸動。

B型──充滿刺激的推理愛情

熱愛冒險的B型，戀愛幻想裡少不了驚險場面。想像自己搭上豪華列車，遇上殺人事件，與俊美天才偵探並肩破案。當她被犯人逼入險境時，偵探奮不顧身救下她，兩人因此滋生情愫。這種猶如電影的場景，正是B型的最愛。

O型──異國邂逅的熱情戀曲

O型女性天生奔放，幻想裡常出現強勢的異國男子。她們可能在海外旅行時因迷路，有熱情的拉丁男性帶路，最後擦出短暫卻濃烈的愛火。儘管結局多半是分離，但這種帶點苦澀的劇情，最能打動O型的心。

AB型──完美男神的專屬告白

浪漫又矛盾的AB型，妄想情節中往往出現公司裡的高富帥。即使平日對對方不冷不熱，卻意外成為他甩掉名模女友的原因。當這位男神轉而示好時，AB型會假裝困擾，卻又暗自享受被追求的氛圍。

專欄最後指出，不論單身或已婚，許多人仍透過這些幻想補足心靈的浪漫缺口。畢竟，腦海裡的戀愛劇本，永遠能呈現最令人滿意的結局。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 愛情 暗戀 戀愛 妄想 推理

延伸閱讀

小學生遮陽道具引領風潮！同學紛跟進 老師也好奇「哪裡買」

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「突破好時機」：能贏得豐厚獎金

血型揭密情侶吵架模式！B型火爆完主動認錯 這型人愛翻舊帳升級衝突

哪個血型最愛囤貨？這型人總不慎多買 AB型靠一招不怕沒庫存

相關新聞

普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退

中元節將至，許多民眾與商家會準備豐盛的供品進行普渡儀式，不過拜拜結束後，這些供品該如何妥善處理，才不會觸犯禁忌、又能發揮最大價值？

從重逢初戀到驚險救美…各血型戀愛幻想大不同 她們連遇命案都能談情

根據日媒「占TV」中金森藍加的專欄報導，對戀愛的妄想似乎是許多女性的小確幸。無論是暗戀對象的浪漫告白，還是理想情人般的邂逅場景，往往能讓人回味再三。專欄中特別以血型分類，分析不同性格的戀愛幻想。

血型也能看出洗衣習慣？A型龜毛費時 這類人一次塞爆洗衣機

根據日媒「占TV」中的「紅たき」占卜專欄分享，平時看似普通的洗衣習慣，其實也能反映出不同血型的性格特徵。雖然現在大家都用洗衣機，但從挑選洗衣精到處理衣物的方式，各血型也展現了迥然不同的風格。

3星座女馭夫有術...射手放風箏「收放自如」、她抓緊錢脈

在婚姻之中，有些人會依靠行動和話術來使另一半心服口服。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享3個馭夫有術的星座女，快來看看他們是怎麼做到的吧！請參考太陽、月亮、下降星座。

鬼月要超渡冤親債主？魂魄自稱「吳三桂」淚眼揮別陳圓圓

在靈界有種狀況是神佛都無法干預的，即「因果」及「業力」。若前世我們所做之事虧欠他人，對方今生就有機率化作債主來向我們追討果報。外界對於冤親債主大多持負面評價，但請記住，冤親債主是依照宇宙之間的量子糾纏，憑藉因果業力法則來找到我們，若是我們過去世未曾虧欠他們，他們今生也無法向我們追討。

馬上七夕…為何妳老愛上渣男？簡少年揭「吸渣女孩」6種面相

一年一度的七夕情人節即將到來，有人正忙著挑禮物，有人卻依舊在情海裡載浮載沉。你身邊是否也有那種「渣男體質收割機」的朋友，感情一次比一次慘烈？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中分享，吸渣並非全然運氣不佳，多數情況是自己不自覺釋放了「邀請訊號」，讓不適合的人主動靠近，而這些訊號往往藏在氣質、打扮與面相之中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。