從重逢初戀到驚險救美…各血型戀愛幻想大不同 她們連遇命案都能談情

根據日媒「占TV」中金森藍加的專欄報導，對戀愛不著邊際的幻想似乎是許多女性的小確幸。無論是暗戀對象的浪漫告白，還是理想情人般的邂逅場景，往往能讓人回味再三。專欄中特別以血型分類，分析不同性格的戀愛幻想。

A型──單純又專情的初戀故事

細膩的A型偏好專情的浪漫。她們喜歡幻想與初戀對象重逢，對方蛻變成成熟又合乎理想的男性，並在咖啡館裡輕描淡寫的說：「其實我一直喜歡著你。」這樣的劇本，往往讓A型內心重溫青春悸動。

熱愛冒險的B型，戀愛幻想裡少不了驚險場面。想像自己搭上豪華列車，遇上殺人事件，與俊美天才偵探並肩破案。當她被犯人逼入險境時，偵探奮不顧身救下她，兩人因此滋生情愫。這種猶如電影的場景，正是B型的最愛。

O型──異國邂逅的熱情戀曲

O型女性天生奔放，幻想裡常出現強勢的異國男子。她們可能在海外旅行時因迷路，有熱情的拉丁男性帶路，最後擦出短暫卻濃烈的愛火。儘管結局多半是分離，但這種帶點苦澀的劇情，最能打動O型的心。

AB型──完美男神的專屬告白

浪漫又矛盾的AB型，妄想情節中往往出現公司裡的高富帥。即使平日對對方不冷不熱，卻意外成為他甩掉名模女友的原因。當這位男神轉而示好時，AB型會假裝困擾，卻又暗自享受被追求的氛圍。

專欄最後指出，不論單身或已婚，許多人仍透過這些幻想補足心靈的浪漫缺口。畢竟，腦海裡的戀愛劇本，永遠能呈現最令人滿意的結局。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。