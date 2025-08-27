四生肖9月迎財運高峰 屬鼠5日至15日有望獲意外之財

進入9月，財運也悄悄轉向，《搜狐網》指出，四大生肖即將迎來財運高峰，包括生肖鼠、龍、猴、豬的朋友，不僅正職表現亮眼，副業偏財更是好消息不斷，無論正財或偏財都能雙雙報喜，堪稱一飛沖天！

生肖鼠

9月起，屬鼠的朋友將進入財氣高點，工作表現備受上司肯定，有望升遷或調薪，9月5日至15日這段期間更有機會獲得意外之財，像是投資報酬或獎金入帳，建議可適度布局長線投資，把握機會拓展財源。

生肖龍

進入9月，生肖龍的朋友在職場上，將有貴人出現，幫助打開新通路、接觸潛力項目；副業方面，像是電商、網路創業等也可望創造額外收入。9月中旬是關鍵時機，擴大投入將更容易獲得回報。

生肖猴

對屬猴者而言，9月是財運爆發的時刻，無論是談生意、接案、合作發展都進展順利，理財與股票也有不錯的進帳空間，加上貴人提攜，有機會遇到突如其來的賺錢機會，建議把握每一次提案與合作機會。

生肖豬

屬豬的人9月財運亮眼，主業表現穩健，有望接下重要案子、爭取績效獎金，副業如餐飲、文創、小型創業等也有不錯進展，偏財運強勁，連投資也能見到不錯成果，整體財庫快速累積。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。