聽新聞
0:00 / 0:00
四生肖9月迎財運高峰 屬鼠5日至15日有望獲意外之財
進入9月，財運也悄悄轉向，《搜狐網》指出，四大生肖即將迎來財運高峰，包括生肖鼠、龍、猴、豬的朋友，不僅正職表現亮眼，副業偏財更是好消息不斷，無論正財或偏財都能雙雙報喜，堪稱一飛沖天！
生肖鼠
9月起，屬鼠的朋友將進入財氣高點，工作表現備受上司肯定，有望升遷或調薪，9月5日至15日這段期間更有機會獲得意外之財，像是投資報酬或獎金入帳，建議可適度布局長線投資，把握機會拓展財源。
生肖龍
進入9月，生肖龍的朋友在職場上，將有貴人出現，幫助打開新通路、接觸潛力項目；副業方面，像是電商、網路創業等也可望創造額外收入。9月中旬是關鍵時機，擴大投入將更容易獲得回報。
生肖猴
對屬猴者而言，9月是財運爆發的時刻，無論是談生意、接案、合作發展都進展順利，理財與股票也有不錯的進帳空間，加上貴人提攜，有機會遇到突如其來的賺錢機會，建議把握每一次提案與合作機會。
生肖豬
屬豬的人9月財運亮眼，主業表現穩健，有望接下重要案子、爭取績效獎金，副業如餐飲、文創、小型創業等也有不錯進展，偏財運強勁，連投資也能見到不錯成果，整體財庫快速累積。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言