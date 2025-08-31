殺破狼週運勢／雙子有嚴重倦怠感 雙魚當心恐怖情人

殺破狼2025年9月1日～9月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與傳播宮位的天王星有良好連結，可在網路上認識許多志同道合的朋友，組成社團，交流彼此需要的資訊。某些白羊座在社群媒體揪團去旅遊，有很多人一起響應。

感情運方面，在戀愛、子女、娛樂宮位的金星脫離不良相位的影響，與喜歡的人去寵物咖啡店約會，兩人被毛孩子療癒，關係更甜蜜。某些白羊座會搶到偶像的演唱會門票，覺得很幸運。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的水星受到在溝通宮位的天王星影響，與客戶、同事或上司溝通某些問題，會有人不願意讓步，使得事情陷入膠著。某些白羊座表達的方式，週遭的人都無法理解，使得你嚴重的自我懷疑。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到夥伴宮位的火星影響，與信任的人合夥置產，但雙方對房地產的條件看法不同，可能因此難以磨合。某些白羊座與伴侶重新裝潢房子，但很多事沒思考周全，工程之中會發生許多問題。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的金星脫離不良相位的影響，家人對你較為體貼，會默默幫你把帳單繳了，或是在金錢上給予支援。某些金牛座則是會與家人一起去旅行，共享天倫之樂。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星退行回人際關係宮位，某個討厭的同事，或是討厭的親戚，暫時回到你的生活圈，常常帶來麻煩，或是不斷製造問題，感到十分困擾，卻也拿對方沒辦法。

工作運方面，在工作宮位的火星受到在交通宮位的木星影響，工作需要出差或是外出跑外務，解決一些突發事件，常常在外疲於奔命。某些金牛座上班常因為交通壅塞問題遲到。

感情運方面，水星進入戀愛、娛樂宮位，受到在金錢宮位的天王星影響，會爲了喜歡的人不斷花錢，請對方吃飯，或是送禮物給他。某些金牛座則是把錢花在追星、手遊課金、斗內直播主，或是在吃喝玩樂上較為奢侈。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，土星退行回志業宮位，對於目前所處的產業或是所待的職場，產生嚴重的倦怠感，覺得沒有未來，開始萌生轉換跑道的想法，卻又不知改往哪個領域發展。

旅遊運佳，在旅遊宮位的金星相位良好，出門旅行總會發生愉快的事情，吃到好吃的東西，旅遊十分愉快。某些雙子座會參加團費較高的旅行團，到偏遠的國度感受異國風情。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在金錢宮位的木星影響，與戀愛對象在價值觀上有很大的落差，雙方常因為金錢問題爭執不休。某些雙子座請喜歡的人吃昂貴的餐廳，還被嫌東嫌西，氣氛都變得不美味了。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，受到在命宮的天王星影響，家人會做出一些背離常識的怪事，讓你感到生氣又困擾，不知如何阻止這些荒誕的問題繼續發生。某些雙子座買了新的電器，操作方式太過複雜，只好先丟在角落生灰塵。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星脫離不良相位的影響，會有許多臨時性的兼職，工作內容輕鬆，領的報酬很多，多賺一些零用錢，覺得很值得。某些巨蟹座消費善用信用卡的優惠，可買到物超所值的好東西。

旅遊運方面，水星進入旅遊宮位，與太陽齊聚，會快閃某個城市，到想朝聖的地方打卡。某些巨蟹座則是需要到異地出差，工作之餘，順便遊覽當地，品嚐有名的小吃與餐廳。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與親人因為細故發生爭執，家庭氣氛不太好。獨居在外的巨蟹座，需注意住宅的爐火、電器使用，並要當心門戶安全，避免被宵小入侵。

學業運方面，土星退行回學業宮位，因為論文產出困難，必須延畢一陣子才能拿到學位。某些巨蟹座則是遇到品德不太好的指導者，要你配合做些遊走灰色地帶的行為，對於教授或老師產生嫌惡。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的金星脫離不良相位的影響，桃花旺盛的時期，會有許多人對你表示好感，甚至大膽示愛。有穩定關係的獅子座，對喜歡的人表現出一點佔有慾，對方會知道你很在乎他。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星退行回財務宮位，會有一筆較大的開銷要支出，需要向金融機構借貸才能夠用。有投資習慣的獅子座，投資標的指數不斷下跌，帳面虧損嚴重，必須設下停損機制。

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，受到木星影響，在網路上發言須謹慎，容易惹到麻煩人物。某些獅子座無端捲入他人的口舌是非中，不要急著發言解釋，容易越描越黑。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到進入金錢宮位的水星影響，經常臨時受邀參與交際應酬，常常自掏腰包請客吃飯。某些獅子座消費時遇到不講理的店家，花了錢又遭受不愉快的對待。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的冥王星脫離不良相位的影響，辦公室討厭的同事請長假或是離職了，職場環境清淨了許多。某些處女座則是選擇遠距辦公或接案工作，一個人工作比較有效率。

本週須注意的部分

感情運方面，土星退行回感情宮位，與情感對象過去經歷過的課題再度回溯，這件事是過去讓兩人不愉快的回憶，甚至因此分開過，再度面對同樣的問題，必須要以新的方式思考與解決。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在金錢宮位的火星影響，接到好友的紅色炸彈，荷包要大失血了。某些處女座受到貴人幫助，解決了一些麻煩的問題，需要花許多錢作為報酬。

健康運方面，水星與太陽齊聚命宮，當心著涼感冒或病毒感染，引起呼吸系統發炎，並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀時，千萬不可大意。海王星持續在疾厄宮位退行，會對許多事感到憂慮，留意身心靈健康。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星脫離不良相位的影響，交際應酬的邀約較多，會有人送你禮物或請客吃飯。某些天秤座在社群媒體上發的動態受到許多人關注與稱許，突然成為一日網紅。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星脫離不良相位的影響，暗戀的對象突然對你吃起飛醋，似乎對你動心了。有穩定關係的天秤座，不管外人對這段戀情有什麼意見，兩人都很堅定地要在一起。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在命宮的火星影響，當上主管會發現許多事務必須更仔細再三確認，生活反而比過去更加忙碌。某些天秤座創業當老闆，太多問題需要親自解決，實在不輕鬆。

健康運方面，在命宮的火星受到志業宮位的木星影響，工作過勞，每天體力都過度消耗，火氣較大，容易長痘痘或嘴破，這段時間當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，工作量減輕，會比較悠閒，並享受努力過後的成果。某些天蠍座承接一個光鮮亮麗的任務，與知名大廠合作，業績亮眼，羨煞許多同事。

本週須注意的部分

感情運方面，土星退行回戀愛、子女宮位，原以為會順利的戀情，發生了一些問題，突然覺得愛得很辛苦。某些天蠍座的戀愛對象、小孩、寵物，不小心受傷或生病，使你非常心疼。

人際關係方面，進入人際關係宮位的水星受到業力宮位的天王星影響，不要在網路上罵人、傳播他人的不是，容易惹上麻煩的人物，不斷對你窮追猛打，甚至利用司法途徑找碴。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到進入人際關係宮位的水星影響，消費、購物很容易遇到不太友善的店家，花錢受氣。有投資習慣的天蠍座，得知一些小道消息炒短線，容易上當受騙，理財須謹慎。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的金星脫離不良相位的影響，旅行會十分幸運，遇到讓人愉悅的人、事、物。住宿也會選擇設備與價格較為高級的旅店，並盡情品嚐當地美食。

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，會獲得家族留下的一筆資產，足夠讓你日後過上不錯的生活。有投資習慣的射手座，投資標的不斷上揚，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到慾望宮位的木星影響，與任何人之間需保持安全距離，避免捲入性騷擾的糾紛中。某些射手座則容易與人發生財務糾紛，甚至需要尋求法律途徑釐清責任歸屬。

工作運方面，進入志業宮位的水星受到在夥伴宮位的天王星影響，有些好點子會被同事或是同業剽竊，智慧財產的損失難以用價錢計算。某些射手座在職場與合作夥伴溝通不良，很多事物窒礙難行。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，消費購物會獲得CP值極佳的贈品，心情感到愉悅。有投資習慣的摩羯座，投資標的最近行情不錯，指數上揚，出脫可小賺一筆。

感情運方面，木星持續在感情宮位行進，與交往已久的對象一起同居，並有進入婚姻的打算，單身的摩羯座，會邂逅有好感的人士，兩人經常有接觸的機會，雙方有發展的空間。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的木星影響，同事總是將麻煩的事務丟給你處理，老是有收拾不完的爛攤子。某些摩羯座所成就的業績會被上司侵佔，被狠狠地割了韮菜。

學習運方面，土星退行回學習宮位，因為生活或工作需要，必須學習新的知識或技術，容易遇到較嚴格的指導者，或是對於新的事物難以適應，無法吸收，有嚴重的挫折感。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星脫離不良相位的影響，與喜歡的人互動良好，兩人很自然就在一起交往了。某些水瓶座會邂逅怦然心動的天菜，對方也對你頗有好感。

工作運方面，木星持續在工作宮位行進，目前的工作有很不錯的發展空間，相對而言也會比較辛苦，擔當重責大任。同時由於木星受到遠行宮位的火星影響，需要常常出差，或是外派到海外，開拓新的業務，或管理外地的分公司。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星退行回金錢宮位，對於大量的資金消耗十分憂慮，但很多錢是必須的開銷，怎麼也無法省下來。同時進入財務宮位的水星相位不良，有投資習慣的水瓶座，切勿炒短線，很容易一夕之間負債累累。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統發炎，心肺功能較差，稍微大動作的運動就感到很喘，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀，千萬不要大意。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星脫離不良相位的影響，最近工作量比較輕鬆，或是賦閒在家，身心靈負擔比較少。某些雙魚座則是承接光鮮亮麗的任務，會與有名的廠商或是名人合作，受到許多同事羨慕。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入感情宮位，受到天王星影響，覺得情感對象說話忽冷忽熱，難以捉摸他想表達的心意。同時在戀愛宮位的木星受到在慾望宮位的火星影響，單身的雙魚座桃花旺盛，但要當心被恐怖情人追求。

健康運方面，土星退行回命宮，當心皮膚、筋骨、牙齒方面的老毛病再度復發，需要花很多時間與金錢矯治。火星持續在疾厄宮位行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會有十分龐大的開銷需要支出，甚至需要借貸金錢才夠支付。有投資習慣的雙魚座，千萬不要炒短線、玩當沖，容易一夕之間負債累累。

