快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

「三生肖」人生先苦后甜！早年打拚、晚年有後福、不為錢發愁

聯合新聞網／ 綜合報導
存退休金示意圖。圖／AI生成
存退休金示意圖。圖／AI生成

有些人少年得志，很早就闖出一片天。也有人走老運，前半生辛苦打拚，後半生才慢慢嘗到甜頭。搜狐網分享「前半生辛苦勞累，後半生不為錢操心！三生肖厚積薄發有後福」，快看你上榜沒。

🐂牛／踏實勤奮 終迎豐收

屬牛的人，像老黃牛一樣默默耕耘，從不挑任務、從不抱怨。他們前半生把時間和精力都投入工作與家庭，不管多辛苦都堅持下去。慢慢地，他們累積的能力和經驗，終於在後半生得到回報。事業穩定、收入增加，加上理財有方，讓屬牛人能真正安享晚年，不再為錢煩惱。

🐍屬蛇／低調隱忍 後來居上

屬蛇的人聰明敏銳，但前半生往往過於謹慎而錯失機會，只能默默努力。他們不喜歡張揚，總是靠實力證明自己。經歷了前半生的蛰伏與打磨，後半生終於迎來飛躍，才華大放光芒，事業順利、財富滾滾而來，生活無比從容。

🐕屬狗／忠誠守信 福報降臨

屬狗的人忠厚善良，對家人和朋友全心付出。雖然前半生容易被人利用或遇到挫折，但他們始終堅守原則，不隨波逐流。後半生，他們的善良和努力得到回報，事業順利，財富累積，周圍聚集一群值得信賴的朋友與合作伙伴，真正享受福報與幸福生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 財富 老年人

延伸閱讀

《鬼滅之刃》角色星座大公開！「從個性看」猗窩座、鬼王無慘是這2種

從小常看見長髮女孩…原來是我出生8個月就過世的親姊姊

鬼月夢鬼是好事？「夢到女鬼索命」大吉大利…你要發大財了

「戀愛暴君」誰容易對戀人亂發脾氣？牡羊座一點就炸、這星座情緒如雲霄飛車

相關新聞

29日七夕情人節注意6大民俗禁忌 不能嘿咻理由…古書有記載

目前是農曆鬼月，七夕情人節是農曆七月七日，國曆為8月29日，七夕情人節屬於華人傳統浪漫溫馨的日子，命理師楊登嵙說，若無情...

「三生肖」人生先苦后甜！早年打拚、晚年有後福、不為錢發愁

有些人少年得志，很早就闖出一片天。也有人走老運，前半生辛苦打拚，後半生才慢慢嘗到甜頭。搜狐網分享「前半生辛苦勞累，後半生不為錢操心！三生肖厚積薄發有後福」，快看你上榜沒。

「戀愛暴君」誰容易對戀人亂發脾氣？牡羊座一點就炸、這星座情緒如雲霄飛車

愛情甜蜜蜜，但也有可能一句話、一件小事就踩雷。搜狐網分享，這些星座戀愛時超容易對另一半「亂發脾氣」，歡迎對號入座，並小心服用。

鬼月夢鬼是好事？「夢到女鬼索命」大吉大利…你要發大財了

常言道，「日有所思，夜有所夢」，但其實夢境也能反映你最近的運勢喔！清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月夢到下面這十種夢境，就可能會發大財，快來「對夢」入座吧。

鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？

025年乙巳蛇年農曆七月（國曆2025/8/23～2025/9/21），我們將迎來處暑與白露這兩個節氣，時移處暑又臨秋，天朗氣清酷熱收。而且，恰逢民間傳統節日——七夕，正是祈願、表達情感的月份。那麼，十二生肖運勢是否明朗上揚？愛情會順遂圓滿嗎？以下，科技紫微網將提供詳細解析。

從小常看見長髮女孩…原來是我出生8個月就過世的親姊姊

有一天，我向某間宮廟請教時，宮廟的師兄看到我，便問我：「我看到妳姊姊在妳身邊，妳有沒有姊姊？」我認真的想了一想，才想起我從小就有位長期跟著我的女孩靈魂，跟太白星君一樣如影隨形，時至今日，他們仍一直待在我身邊，但我從未探究過這些靈魂為何要跟著我。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。