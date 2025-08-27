「戀愛暴君」誰容易對戀人亂發脾氣？牡羊座一點就炸、這星座情緒如雲霄飛車

愛情甜蜜蜜，但也有可能一句話、一件小事就踩雷。搜狐網分享，這些星座戀愛時超容易對另一半「亂發脾氣」，歡迎對號入座，並小心服用。

★牡羊座／熱情如火 一點就炸

牡羊座的熱情像太陽，愛得熱烈，也容易因小事爆氣。他們不擅長繞圈子，遇到不滿就直接炸開，往往忽略了溝通藝術。戀人要學會在他們衝動時保持冷靜，避免火上加油。

★獅子座／王者氣場 雷霆之怒

獅子座天生強勢，一旦感覺被忽視或不被尊重，就可能情緒失控。他們的爆發力大到讓另一半措手不及，戀愛中的獅子需要被理解和重視，才能平息怒氣。

★雙子座／心情起伏 缺乏耐心

雙子善於社交，卻也容易受外界影響。他們情緒起伏如搭雲霄飛車，忽上忽下，需要伴侶用耐心傾聽與理解，才能找到化解矛盾的方式。

★射手座／過於直率 像是指責

射手樂觀、不受拘束，但直率的性格有時會演變成無心的指責。他們的戀人需要給予空間與理解，同時尊重他們的個性。

★水瓶座／理性冷靜 偶爾失控

水瓶通常理性，但在感情中也有抑制不住的時刻。重要的是伴侶在關鍵時刻給予支持，幫助他們平復情緒，共同面對挑戰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。